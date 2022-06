Pandemie «Nachfrage sinkt»: Kanton St.Gallen beendet «Corona-Hilfe» per Ende Juni Seit Mitte April 2021 können St.Gallerinnen und St.Galler, die von der Corona-Krise existenziell betroffen sind, ein Gesuch um finanzielle Corona-Hilfe stellen. Nachdem die Gemeinden konsultiert worden sind und die Nachfrage sinkt, hat der Kanton St.Gallen nun entschieden, diese finanzielle Unterstützung einzustellen. Bis am 30. Juni können noch Gesuche gestellt werden.

Alleinerziehende waren besonders stark betroffen von den Pandemie-Einschränkungen. Bild: Pius Amrein

Die «Corona-Hilfe» im Kanton St.Gallen richtet sich an Privatpersonen, die aufgrund der Corona-Krise in Schwierigkeiten sind. Neben Beratung können diese unter bestimmten Bedingungen finanzielle Unterstützung beantragen. «In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach der Corona-Hilfe gesunken», heisst es in einer Mitteilung des Departementes des Innern. Auch eine Befragung bei den Gemeinden habe gezeigt, dass der Bedarf derzeit als gering angesehen werde. Gleichzeitig sei die epidemiologische Entwicklung nach wie vor günstig.

Aufgrund dieser Tatsachen hat die Regierung beschlossen, die Verordnung über Unterstützungsbeiträge für Bedürftige sowie Sozialberatung in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie aufzuheben.

Wichtiges Mittel zur Unterstützung in der Krise

«Mit der Corona-Hilfe konnte vielen Menschen geholfen werden, die aufgrund der Corona-Krise arbeitslos geworden sind oder Kurzarbeitsentschädigungen beziehen mussten», heisst es in der Mitteilung weiter. Die unverschuldeten Einkommenseinbussen hätten abgefedert werden können und damit sei verhindert worden, dass die Betroffenen langfristig in finanzielle Nöte geraten oder Schulden aufbauen würden.

Bis Ende April 2022 seien im Kanton St.Gallen rund 450 Gesuche bewilligt und gut drei Millionen Franken an Unterstützungsgeldern ausbezahlt worden. Mehr als die Hälfte der Gesuchstellenden seien Alleinerziehende oder Paare mit Kindern. Neben der finanziellen Sicherung seien im Rahmen der Corona-Hilfe rund 1’000 Betroffene beraten worden.

Im Kanton Thurgau ist die Eingabefrist für das Härtefallprogramm 2 bereits am 30. April abgelaufen. Es können keine Anträge mehr eingereicht werden. (pd/red)