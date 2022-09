Die Pädagogische Hochschule St.Gallen hat im Hadwig-Schulhaus in St.Gallen ein Zentrum für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik eröffnet. So will die PHSG für die MINT-Fächer begeistern und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.