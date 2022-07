Ostschweiz Von A wie Altstätten bis W wie Wil: Die Saison der Open-Air-Kinos ist eröffnet Die ersten Freiluftkinos sind in die neue Saison gestartet. Wo werden welche Filme gezeigt? Und zu welchem Preis? Eine Übersicht aller Open-Air-Kinos der Ostschweiz – und ihren Vorzügen.

Bei den kleineren Open-Air-Kinos handelt es sich um ein- bis dreitägige Events. Etwa in Tobel, Urnäsch, Weinfelden, Gossau, Fischingen. Wir zügeln uns, bei diesen Dimensionen von Saisons zu sprechen. Doch es gibt auch Veranstalter, die während Wochen fast täglich zum Kino unterm Sternenhimmel einladen. Dazu gehören Kreuzlingen, Bischofszell, Heerbrugg, Uzwil. Die längste Saison hat zweifellos Arbon: Vom 15. Juli bis zum 20. August läuft an beschaulicher Kulisse direkt am Bodensee 37 Tage in Folge ein Film.

Hinter der Leinwand plätschert der Bodensee: Das Open-Air-Kino in Arbon. Archivbild: Michel Canonica

Die Open-Air-Kinos in Degersheim, Ettenhausen (Aadorf), Fischingen, Schwellbrunn, Weinfelden, Tobel, Gossau und Urnäsch zeigen an ausgewählten Tagen jeweils nur einen Film.

Wie hinlänglich bekannt, ist in Wil der Sprung ins kalte Wasser nicht unbedingt der erschwinglichste. Die Badi Bergholz gehört mit einem Tageseintritt von 11 Franken zu den teuersten Freibädern der Ostschweiz. Auch was Bewegtbild auf der Leinwand angeht, will man in Wil offenbar ganz vorne mitspielen. Das Sunset Filmfestival, so nennt sich das Open-Air-Kino in Wil, klingt nicht nur exklusiv. Für einen Platz zahlt man stolze 22 Franken, was gut 40 Prozent über dem Durchschnittspreis liegt. Immerhin: Gegen Vorweisen einer Kantonalbank-Kundenkarte erhält man fünf Franken Ermässigung. Und UBS-Kunden zahlen nicht doppelt.

Bei einigen Open-Air-Kinos in der Ostschweiz ist der Eintritt kostenlos. Die Veranstalter verweisen aber auf eine Kollekte: Walenstadt, Tobel, Sommeri, Gossau, Rorschach und St.Gallen (Genossenschaft Solar). Ansonsten gibt es das günstigste Kinoerlebnis in Rorschacherberg für 10 Franken.

Nebst den zuletzt aufgezählten Freiluftkinos gibt es auch noch jene, die für Erwachsene Eintritt verlangen, die Kinder aber gratis – oder zumindest vergünstigt – reinlassen. Dazu zählen etwa Bischofszell und Degersheim (gratis bis 16 Jahre), Ettenhausen (gratis bis 12 Jahre), Fischingen, Heerbrugg und Altstätten.

Von besonderen Preisvorteilen kann man etwa beim Sunset Filmfestival in Wil profitieren – unter bereits genannten Bedingungen. Auch das «Coop Open Air Cinema» in Arbon und Kreuzlingen kommt den Coop-Mitgliedern entgegen. Beim Online-Vorverkauf erhält 25 Prozent Rabatt, wer im Besitz einer «Supercard» ist. Und in der Lokremise gilt nebst dem Studierendenrabatt die Aktion «Bring a Friend»: Für Gäste unter 26 Jahren gibt es zwei Tickets zum Preis von einem.

Arbon zeigt von Mitte Juli bis Mitte August 37 Filme – davon 22 verschiedene. Damit hat Arbon sicherlich das grösste Angebot. Aber auch das vielfältigste? In Uzwil läuft ebenfalls täglich ein Film unter freiem Himmel. Die Saison ist zwar ein bisschen kürzer als am Oberthurgauer Bodenseeufer. Uzwil zeigt «nur» 32 Filme am Stück. Trotzdem stellt das Programm jenes in Arbon punkto Vielfältigkeit in den Schatten. 26 verschiedene Filme gibt es in Uzwil vom 20. Juli bis 20. August zu sehen.

Mit Blockbustern kann man nichts falsch machen. Diese einfache Formel machen längst nicht alle Veranstalter zur Maxime. Vor allem die Kleinen setzen auf Mundart-, Indie- und Nischenfilme – und beweisen damit Mut. Etwa im Programm von St.Margrethen hervorzuheben: die Gruselnacht vom Donnerstag, 14. Juli. Dann kommt der Horrorfilm «The Nun» (Die Nonne) auf die Leinwand. Verheissungsvoll hierbei auch die versprochene «Kino-Snack-Überraschung».

Abgesehen von vereinzelten deutschen, britischen und französischen Produktionen gleicht das Programm hüben wie drüben einer Mischung aus dem vorletzten Blue-Cinema-Newsletter und den erstbesten Vorschlägen auf jeder Video-on-Demand-Liste.

«Platz für 100–200 Leute» liest man oft. Mehr Gäste werden vielerorts auch gar nicht erwartet. Zu den grösseren Open-Air-Kinos gehört mit Sicherheit Altstätten mit 450 Plätzen, dicht gefolgt von St.Margrethen, Arbon, Uzwil, die allesamt mit 400 Sitzgelegenheiten werben. An den Spitzenreiter Kreuzlingen kommt keiner ran: 600 Leute sollen im Freilichtkino am Bodensee Platz haben.