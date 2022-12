«Ostschweiz hilft Ostschweiz» «Ich habe einige Freundschaften verloren»: Wie ein Hirnschlag das Leben dieses St.Gallers veränderte Der 52-jährige Christian Schefer erlitt vor bald vier Jahren einen Hirnschlag. Er musste neu sprechen lernen und sich ins Leben zurückkämpfen. Heute lebt er wieder in seiner Wohnung – doch ein Teil des Hirns ist irreparabel beschädigt, der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben schwierig. «Ostschweiz hilft Ostschweiz» (OhO) hat ihm einen Wunsch erfüllt.

Der 20. März 2019 war ein einschneidender Tag im Leben von Christian Schefer. Obwohl er sich kaum mehr an ihn erinnern kann. Sein Bruder und ein Polizist standen plötzlich in seiner Stube und fanden den damals 49-jährigen Zweimetermann liegend am Boden. «Ich lag wohl einige Stunden so in meiner Wohnung und wurde bereits von Freunden vermisst.» Wie lange er wirklich dort gelegen habe, wisse er nicht. Er habe sich wie in einem Film gefühlt, wie hinter Watte. Schefer hatte einen Hirnschlag. Ohne jedes Vorzeichen.

Was folgt, ist ein langer Weg der Rückkehr in sein Leben von zuvor – dass es doch nie mehr wurde. Eine Woche Intensivstation, zwei Monate Rehaklinik in Valens.

«Als ich dort ankam, sprach ich wie ein dreijähriges Kind.»

Vieles musste er neu lernen, sich Schritt für Schritt zurückkämpfen.

Ein Teil des Hirns bleibt irreparabel beschädigt

«Ich bin froh, sind keine Lähmungen zurückgeblieben», sagt der heute 52-Jährige in seiner zentral gelegenen St.Galler Wohnung. Dafür sei er dankbar. Ebenso für die vielen Menschen, die er in Valens kennen gelernt habe und die Hilfsbereitschaft unter den Patientinnen und Patienten, die er dort erfahren habe.

Dankbar für sein Leben sei er auch dann, wenn er die vielen schrecklichen Bilder in Fernsehbeiträgen sehe, Krieg, Hunger, Armut. «Das macht mich demütig, holt mich auf den Boden zurück.» Heute lebt Schefer zwar wieder selbstständig in seiner Wohnung. Doch es ist nicht alles wieder gut gekommen.

«Ein Bereich meines Hirns ist durch den Hirnschlag irreparabel beschädigt. Das habe ich sogar selber auf dem MRT-Bild erkennen können.»

Deshalb hat er heute keinen Geschmacks- und Geruchssinn mehr und 60 Prozent seiner Hörfähigkeit sind verloren. «An das Hörgerät habe ich mich mittlerweile gewöhnt.»

Der Hirnschlag hinterliess nicht nur an seinem Körper Spuren, auch seine Psyche hat gelitten – es gibt dunkle, müde aber auch bessere Tage. Ganz gut sind sie dann, wenn Christian Schefer, der sich schon immer durch Kunst ausdrücken konnte und einen Sinn für Ästhetik hat, mit dem Pinsel vor einer Leinwand steht. Es sind farbenfrohe, im Stil sehr unterschiedliche Bilder, die an den Wänden in seiner Wohnung hängen. Auch Skulpturen aus Holz und Modelliermasse sind dazugekommen und Fingerringe aus Mammutbaum-Holz.

«Wenn ich künstlerisch tätig bin, kann ich alles vergessen.»

Seine Kunst konnte er schon an einigen Ausstellungen zeigen.

Handballtrainer bei den Frauen von St.Otmar

Beruflich hat der hünenhafte Mann, der früher Handball spielte und als Trainer bei den Frauen von St.Otmar fungierte, schon vor seinem Hirnschlag einen Tiefschlag erlebt. Seinen grossen Wunsch, Rechtswissenschaften zu studieren, musste er trotz nachgeholter Zweitweg-Matura und einigen Semestern an der Universität Luzern aufgeben. An seiner späteren Stelle sei die Belegschaft dann aus wirtschaftlichen Gründen entlassen worden.

Mit dem Wiedereinstieg wollte es nicht klappen – erst recht nicht jetzt mit den gesundheitlichen Einschränkungen. Heute ist er bei einem Arbeitsvermittlungsbüro, das sich auf Menschen mit Handicap spezialisiert hat, angemeldet. «Die IV hat mich zu 70 Prozent als arbeitsfähig eingestuft. Eine Rente erhalte ich keine.» Er sei zu vielem bereit, gerne würde er auch eine Weiterbildung machen.

«Ich habe gerne, wenn es schön aussieht»

Wegen dieser schwierigen Jahre ist der St.Galler in die Abhängigkeit der Sozialhilfe gerutscht, etwas, das er sich nie hätte vorstellen können. Das Existenzminimum lässt ihm keinen Spielraum für ein Sozialleben – essen gehen, Ausflüge unternehmen, Geschenke an ein Geburtstagsfest mitbringen? – Finanziell alles ausser Reichweite.

«Ich habe einige Freundschaften verloren, weil ich mich mehr und mehr zurückgezogen habe. Auch zwei Beziehungen sind zerbrochen.»

Was ihm bleibt, ist seine Wohnung. «Ich habe gerne, wenn es hier schön aussieht.» Doch das alte Sofa zu ersetzen, das schon lange einen grossen Riss hatte, war ihm nicht möglich. Dank eines Zustupfs von OhO und eigenem Ersparten, konnte er sich diesen Wunsch nun erfüllen. «Wenn ich irgendwann einmal viel Geld haben sollte, dann ist sicher, dass ich OhO einen grossen Betrag geben werde.» Denn:

«Es gibt auch vor unserer Haustüre viel Armut, die nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist.»