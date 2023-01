«Ostschweiz hilft Ostschweiz» «Die Armut vor der eigenen Haustür ist oft unsichtbar und dennoch omnipräsent»: «Tagblatt»-Spendenaktion sammelt 2,4 Millionen für Bedürftige in der Region Im Jahr 2022 hat «Ostschweiz hilft Ostschweiz» 2,4 Millionen Franken für bedürftige Menschen in der Region gesammelt. Die «Tagblatt»-Spendenaktion, die eigentlich in der Vorweihnachtszeit aktiv ist, kooperiert in der aktuell angespannten finanziellen Lage mit der Caritas St.Gallen-Appenzell.

Die Dankbarkeit der OhO-Begünstigten ist gross. Bild: Marius Eckert

«Herzlichen Dank für eure Unterstützung», steht auf einer Karte, fein säuberlich mit blauem Kugelschreiber geschrieben. Und weiter: «Schön, dass es euch gibt.» Eine Mutter, die ihrer Tochter «nun auch einmal einen grösseren Wunsch» erfüllen kann, zeigt sich sichtlich gerührt. Sie schreibt:

«Uns fehlen die Worte.»

Der Weihnachtskarte, verziert mit einem Schneemann-Sticker, liegt ein selbst gebastelter, sternförmiger Scherenschnitt des Mädchens bei.

Ein Bett, ein Halbtax, oder ein neues Gebiss: Die Dankbarkeit ist gross, wie der Berg am Weihnachtspost zeigt. Auch dieses Jahr konnte «Ostschweiz hilft Ostschweiz», die Spendenaktion von «Tagblatt» und Regionalzeitungen, TVO und FM1, zahlreichen bedürftigen Menschen in der Region eine Freude machen.

Besondere Situationen erfordern besondere Massnahmen

Noemi Heule, stv. «Tagblatt»-Chefredaktorin, präsidiert den Verein «Ostschweiz hilft Ostschweiz». Bild: Arthur Gamsa

Mit 2,4 Millionen Franken kam 2022 erneut ein hoher Spendenbetrag für bedürftige Ostschweizerinnen und Ostschweizer zusammen. 2021 waren es mit 2,55 Millionen Franken noch mehr gewesen. Der ehrenamtliche OhO-Beirat hat 89 Prozent der insgesamt 1986 Gesuche, die im vergangenen Jahr eingereicht wurden, bewilligt. «Diese Spendenfreudigkeit ist angesichts der Wirtschafts- und Weltlage nicht selbstverständlich – dass sich die Ostschweizerinnen und Ostschweizer trotz hoher Energiepreise und Teuerung so spendabel gezeigt haben, freut uns deshalb umso mehr», sagt OhO-Präsidentin Noemi Heule dazu.

Für den Verein Ostschweiz hilft Ostschweiz kann man zwar das ganze Jahr spenden, aktiv ist «Ostschweiz hilft Ostschweiz» in der Vorweihnachtszeit – nur dann können Hilfswerke oder Privatpersonen Gesuche einreichen. Aufgrund des Kostenanstiegs von Miete, Lebensmitteln und Krankenkassenprämien droht den Working Poor die Schuldenfalle – jetzt und nicht erst in ein paar Monaten.

Für diese ausserordentliche Notsituation zapft OhO seine Reserven an: Der Verein spendet 500'000 Franken an die Caritas St.Gallen-Appenzell, der Betrag fliesst in deren OhO-Fonds. Dank der Zusammenarbeit mit der Caritas St.Gallen-Appenzell kann Ostschweizerinnen und Ostschweizern in finanzieller Not rasch geholfen werden. Nicht verwendete Gelder werden wieder an OhO zurücküberwiesen. Die Caritas St.Gallen-Appenzell, welche das Geld verwaltet, pflegt einen engen Kontakt zu Hilfswerken in der Ostschweiz, damit die Soforthilfe möglichst viele Menschen erreicht.

«Wer den Lebensunterhalt bisher nur knapp aus eigener Kraft bestreiten konnte, schlittert mit den steigenden Mietnebenkosten, Energie- und Lebensmittelpreisen möglicherweise in eine finanzielle Krise», sagt Heule.

«Der Notkredit aus den OhO-Reserven soll eine schnelle und unkomplizierte Hilfe ermöglichen, damit Working Poor nicht in die Sozialhilfe abrutschen.»

Mit wenig viel bewirken

Noemi Heule hat ihr erstes Jahr als OhO-Präsidentin hinter sich. «Die Einzelschicksale der OhO-Begünstigten gehen unter die Haut», sagt sie. Vieles, was für einen Grossteil der Bevölkerung selbstverständlich sei, bedeute für Menschen, die am Existenzminimum lebten, ein unerreichbarer Luxus. «Es ist aber auch schön zu sehen, dass bereits ein kleiner Betrag ein Leben erleichtern oder verschönern kann», so Heule.

In der Schweiz gibt es zahlreiche Hilfswerke. Warum braucht es «Ostschweiz hilft Ostschweiz»? Heule sagt dazu:

«Die Armut vor der eigenen Haustür ist oft unsichtbar und dennoch omnipräsent.»

Viele würden durch das soziale Raster fallen, weil sie sich ein Hobby, eine Vereinsmitgliedschaft oder eine dringend nötige Weiterbildung nicht leisten könnten, fügt die OhO-Präsidentin hinzu. «Hier kann OhO helfen», betont sie.