Ostschweiz Hier trifft Leinwand-Spektakel auf beschauliche Kulisse: Alle Open-Air-Kinos und ihre Programme in der Übersicht Filme schauen unterm Sternenhimmel – das steht Netflix auf dem Sofa in nichts nach. Die Saison der Freiluftkinos ist in vollem Gang und wartet dieses Jahr mit einer ganzen Palette an sehenswerten Streifen auf. Wo wird was gezeigt? Und zu welchem Preis? Eine Übersicht aller Open-Air-Kinos der Ostschweiz.

Mit Blockbustern kann man bekanntlich nichts falsch machen. Und wie's der Zufall so will, hat Hollywood in diesem Jahr gleich deren vier in petto. Allein mit den Neuerscheinungen liesse sich mit überschaubarem Aufwand ein ansehnliches Kinoprogramm auf die Beine stellen. «Indiana Jones», «Oppenheimer», «Mission Impossible», «Barbie»: Da sind die Sitzplätze weg, noch bevor die Programmbroschüren fertig gedruckt sind.

Von der Anziehungskraft der schillerndsten Namen am Broadway machen aber längst nicht alle Veranstalter Gebrauch. Es sind vor allem die Kleinen, die mutig auf Mundart-, Indie- und Nischenfilme setzen. So etwa in St.Margrethen, wo die Gruselnacht inzwischen zur Tradition geworden ist: Am Donnerstag, 13. Juli, läuft «The Devil's Light» («Das Licht des Teufels»). Im vergangenen Jahr lud man zu «The Nun» («Die Nonne») ein.

Viele kleinere Open-Air-Kinos organisieren ein- bis maximal dreitägige Events. Etwa in Herisau, Tägerwilen, Tobel, Egnach oder Gossau. Doch es gibt auch Veranstalter, die während Wochen fast täglich zum Kino unterm Sternenhimmel einladen. Dazu gehören Kreuzlingen, Bischofszell, Heerbrugg und Uzwil. Zur längsten Saison lädt zweifellos das «Coop Open Air Cinema» in Arbon ein: Vom 15. Juli bis zum 20. August läuft vor beschaulicher Kulisse direkt am Bodensee an 37 Tagen in Folge ein Film.

Hinter der Leinwand plätschert der Bodensee: Das Open-Air-Kino in Arbon. Archivbild: Michel Canonica

Rorschach und Goldach liegen wie Arbon günstig, machen aber bezogen auf Open-Air-Kinos wenig bis nichts aus ihrem Seezugang. Die Riviera böte Platz genug für eine hübsche Theaterkulisse. Etwa auf der Arionwiese oder beim Seepark. An potenziellen Kundinnen und Kunden würde es kaum mangeln.

Andererseits findet auch das Sandskulpturen-Festival jährlich an der Rorschacher Seepromenade statt. Gut möglich, dass man ein überladenes Programm auf den öffentlichen Wiesen vermeiden möchte. In Rorschach und Rorschacherberg findet je eine Vorstellung statt. Auf dem Würth-Areal läuft «Adieu les cons» (deutscher Titel: «Was dein Herz dir sagt»).

Open-Air-Kino in Wil. Symbolbild: PD

Im Arboner Freiluftkino sind von Mitte Juli bis Mitte August 37 Filme zu sehen – davon 22 unterschiedliche. Damit hat Arbon sicherlich das grösste Angebot. Das vielfältigste aber bietet Uzwil. Dort läuft ebenfalls täglich ein Film unter freiem Himmel. Uzwil zeigt trotz kürzerer Saison (32 Tage) eine grössere Palette an verschiedenen Streifen – und lässt dabei kein Genre zu kurz kommen. Von Drama über Komödie, Horror- sowie Action- und Splatterfilm: In Uzwil ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Bei einigen Open-Air-Kinos in der Ostschweiz ist der Eintritt kostenlos. Die Veranstalter verweisen aber auf eine Kollekte: Walenstadt, Tobel, Sommeri, Gossau, Rorschach und St.Gallen (Genossenschaft Solar). Das günstigste Kinoerlebnis, das auch ein offizielles Preisschild hat, bieten Rorschacherberg und Steckborn für 10 Franken. Im Niedrigpreissegment ist auch Heiden (13 Franken) anzusiedeln.

Tiefer in die Tasche greifen müssen die Gäste der «Coop Open Air Cinemas» (19 Franken, wobei es hier viele Spezialangebote gibt) oder jene, die sich während der Vorstellung auf der Gesa in Altstätten mit dem Deluxe-Paket verköstigen möchten. Der «Strandkorb» für zwei Personen kostet inklusive Begrüssungsgetränk stolze 75 Franken. Im Preis sind indes auch die Dimensionen der Theaterstätte und der entsprechende organisatorische Aufwand mit einzuberechnen.

Nebst den genannten Freiluftkinos gibt es auch noch jene, die für Erwachsene Eintritt verlangen, Kinder aber gratis – oder zumindest vergünstigt – reinlassen. Dazu zählen etwa Bischofszell und Degersheim (gratis bis 16 Jahre), Ettenhausen (gratis bis 12 Jahre), Heerbrugg und Altstätten.

Von besonderen Preisvorteilen kann man etwa beim «Coop Open Air Cinema» in Arbon und Kreuzlingen profitieren. Dieses lädt Coop-Mitglieder zum vergünstigten Tarif ein. Beim Online-Vorverkauf erhält 25 Prozent Rabatt, wer im Besitz einer «Supercard» ist.

In der Lokremise gilt nebst dem Studierendenrabatt die Aktion «Bring a Friend»: Für Gäste unter 26 Jahren gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Mit Kulturlegi zahlt man sogar nur 7 Franken. Für Flüchtlinge und «Superstars», was auch immer das heissen soll, ist der Eintritt kostenlos.

Die meisten Veranstaltungen bieten Platz für 100–200 Leute. Wer zu den grösseren Anbietern gehören will, muss mit seinen Vorstellungen schon 400 oder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer anziehen. Das gelingt in Altstätten (450 Plätze), St.Margrethen, Uzwil und Arbon (allesamt 400 Sitzgelegenheiten) regelmässig. An den Spitzenreiter Kreuzlingen kommt keiner ran: 600 Leute sollen im Freiluftkino im Mittelthurgau Platz haben.