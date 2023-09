Ostschweiz Eritrea-Festival in Oberuzwil: Dutzende Demonstranten auf dem Weg +++ Polizei mit Grossaufgebot vor Ort +++ Veranstalter wurde von der Polizei vorab gewarnt In Oberuzwil findet ein Eritrea-Festival zum Gedenken an den Beginn des Unabhängigkeitskriegs statt. Demonstranten aus der ganzen Schweiz sind auf dem Weg dorthin. Die Polizei ist auch vor Ort.

Die Kantonspolizei ist in Oberuzwil vor Ort. Symbolbild: PD

In Oberuzwil findet ein Eritrea-Festival statt. Mehrere Dutzend Menschen aus Eritrea wollen das Fest, an dem sich Anhänger des Diktators Afewerkis zusammenfinden, unterbrechen und verhindern. Dafür reisen sie aus der ganzen Schweiz an.

Der Vermieter des Festivals sagt gegenüber dieser Zeitung, dass er im Vorfeld von der Polizei gewarnt wurde, sich jedoch entschieden habe, nichts gegen das Festival zu unternehmen: «Diese Leute kommen jedes Jahr. Da passiert schon nichts.» Unterdessen wurde der Mann von mehreren eritreischen Experten kontaktiert, dass er das Fest dringend abbrechen soll. «Jetzt habe ich ein komisches Gefühl und ehrlich gesagt habe ich Angst hinzugehen und denen das Fest abzusagen.»

Gemäss Augenzeugen sind mehrere bekannte Gesichter vor Ort. Unter anderem auch Anhänger einer regimetreuen Gruppe, die in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltexzessen in die Schlagzeilen und in den Fokus der Behörden gekommen ist: «Eri Blood». Diese Gruppe gilt bei Experten als sehr gefährlich, da sie überall in Europa im Auftrag der Regierung kriminelle Handlungen vollzieht und gegen Regime-Gegner vorgeht. «Diese Gruppe lässt sich mit Russlands Wagner-Truppen vergleichen», sagt ein Experte gegenüber dieser Zeitung.

Die Kantonspolizei St.Gallen ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und kann den Vorfall bestätigen.

Erst am Samstagmorgen machten Meldungen aus Israel Schlagzeilen: Dort wurden bei Demonstrationen gegen ein Eritrea-Festival mindestens vier Menschen verletzt.

Ausschreitungen am Samstagmorgen in Tel Aviv. Bild: PD

+++Update folgt +++