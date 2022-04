Organische Christus-Generation «Ich wollte nicht mehr»: Ivo Saseks Söhne erzählen vom Ausstieg aus seiner Sekte Verräter, Aussätzige und Deserteure: So bezeichnet der Walzenhauser Sektenführer Ivo Sasek diejenigen, die aus seiner Sekte austreten. Unter ihnen sind auch drei seiner eigenen Kinder – zwei von ihnen erzählen im SRF-Format «Reporter», wie es ist, die eigene Familie zu verlieren.

Der Familienfrieden trügt. Simon Sasek sagt: «Die Harmonie, die wir nach aussen trugen, hat so existiert. Aber sie hatte einen Preis.» Bild: SRF

«Am Schluss liegst du horizontal am Boden und steckst nur noch ein.» Mit dieser Aussage lässt Joschua Sasek keine Zweifel daran, dass der Sektenführer Ivo Sasek seine eigenen Kinder schlägt. Der 28-Jährige ist vor ein paar Monaten aus der Organischen Christus-Generation, kurz OCG, ausgetreten. Jetzt gewährt er im SRF-Format «Reporter» Einblicke in sein altes Leben:

«Die intensivste körperliche Züchtigung habe ich mit 20 erlebt. Und das ist erniedrigend. Man lässt es dann mit sich geschehen, und es ist nur krank.»

Joschua Sasek habe 28 Jahre lang nichts anderes als die Sekte seines Vaters gekannt, heisst es im Fernsehbeitrag. Jetzt hat er als drittes der insgesamt elf Sasek-Kinder einen Schlussstrich gezogen und wagt den Neuanfang.

Unterordnung mit der Bambusrute

In der zweiteiligen SRF-Reportage «Radikale Christen – die Sekte von Ivo Sasek» besucht die St.Galler Dokumentarfilmerin Eveline Falk Walzenhausen, das einerseits Hauptsitz von Saseks OCG und andererseits das Zuhause der Grossfamilie ist. Joschua Sasek ist hier aufgewachsen, hat sich das Zimmer mit einem Bruder geteilt. Er sagt: «Jeder hat am Morgen das zu inhalieren, was mein Vater predigt. Ohne das verliert man den Boden, den Kompass, alles.»

Ivo Sasek fordert von seiner Familie Unterordnung – die Sekte steht über allem. Simon Sasek, das älteste Kind des Sektenführers und das erste, das ausgetreten ist, liest aus seinem Tagebuch von 2006: «Gestern war nun wieder ein Tag des Schreckens, des Grauens, der Dunkelheit. Ich wollte nicht mehr. Die Familie hielt mir meinen Eigenwillen vor, meine mangelnde Unterordnung gegenüber Pa, bis die Situation aufs Ärgste eskalierte.»

Ivo Sasek begann klein und wollte benachteiligten Familien helfen. Heute hat seine Sekte rund 2'500 Anhängerinnen und Anhänger. Bild: SRF

Zum Zeitpunkt des Tagebucheintrags ist Simon Sasek 22 Jahre alt, radikale «Erziehungsmethoden» habe er aber schon viel früher kennen gelernt. Über die Züchtigung mit der Bambusrute, wie sie in OCG-Kreisen üblich sei, sagt er in der SRF-Reportage:

«Ich kann nicht genau sagen, wann das begann. Ich schätze, mit zwei Jahren oder so.»

Dass sich die Situation geändert hat, glaubt der 37-Jährige nicht: Heute seien wohl seine Nichten und Neffen betroffen, «wahrscheinlich noch verschärfter, weil ich als Beispiel dafür gelte, dass nachlässige Züchtigung zu Abtrünnigkeit führt.»

Der schwere erste Schritt

Simon Sasek hat die Missstände in seiner Familie lange nicht als solche wahrgenommen. Er sagt im Fernsehbeitrag: «Wenn man von klein auf mit physischer Gewalt in der Spur gehalten wird», und wenn Gottes Wille mit allem Guten und mit den eigenen Eltern gleichgesetzt werde, brauche es viel, «um den Mut zu haben, in Frage zu stellen, was die Eltern sagen».

Sein kleiner Bruder Joschua formuliert es so: «Den Boden, den Kompass mal gedanklich in Frage stellen zu können, war das schwierigste für mich.» Schwierig sei der Ausstieg aber auch aus finanziellen Gründen. Joschua Sasek, der während seiner OCG-Zeit einen Tag pro Woche für seinen Vater in einem Brockenhaus gearbeitet hat, sagt: «Der Ertrag der Arbeit ist direkt in den Dienst geflossen.» Und:

«Alle Einnahmen, alles, was ich erarbeitet habe, ist letztlich auf seinem Konto gelandet.»

Richtig begriffen habe er das lange nicht, weil er und seine Geschwister «ohne Geld» erzogen worden seien. «Erst gegen Ende habe ich realisiert: Das gehört ja alles dem Vater.» Aus der Sekte ausgestiegen ist er vor ein paar Monaten deshalb mit nichts, obwohl das Vermögen seines Vaters auf mehrere Millionen Franken geschätzt wird.

Für Joschua Sasek ist das aber nicht die grösste Sorge, denn: «Das Schlimmste war, dass ich die Menschen, mit denen ich mich gut verstanden habe, zurücklassen musste.» Wer aus der OCG austritt, wird von Ivo Sasek persönlich als Aussätziger und als Verräter angeprangert. Das musste auch Simon Sasek erleben:

«Er hat mich von der ersten Stunde an als Deserteur bezeichnet. Und Deserteure verschiesst man, das hat er mir auch so gesagt.»

Simon Sasek war der erste, der den Ausstieg aus der Sekte seines Vaters wagte. Bild: SRF

Es gibt kein Zurück

Er wünschte, er könne darüber lächeln, was OCG-Leute nach seinem Ausstieg über ihn gesagt hätten, sagt Simon Sasek. Kann er aber nicht: «Im Herzen beschäftigt es einen dann doch.» Man habe ihn mit einem Fluch belegt, ihm den Untergang prognostiziert, und: «Ich wurde bei meinem Ausstieg klar bedroht.»

Weder für Simon noch für Joschua gibt es ein Zurück. Nach Simons Austritt schrieb Vater Ivo in einem Brief: «Die OCG darf mit keinem Haar mehr in Berührung mit Simon stehen, weil mit jeder Berührung der Sauerteig des Todes, der Lüge und der Vernichtung sein Unwesen zu treiben beginnt.»

Die Austritte seiner Söhne sind für Ivo Sasek nicht zuletzt deshalb ein harter Schlag, weil sie das Bild der perfekten Familie, das ihm für seine Selbstinszenierung so wichtig ist, beschädigen. Simon Sasek sagt: «Es ist für ihn jetzt halt schon ein ganz grosser Tolggen im Reinheft.»

Schwieriger als für Ivo Sasek selbst waren die Austritte wohl nur für seine Söhne. Joschua Sasek sagt:

«Man hat seine Eltern gern, das ist so. Aber da haben sie schon sehr viel an Schaden angerichtet.»

Auf die Frage der SRF-Reporterin, ob es ihm schwerfalle, das zu sagen, antwortet Joschua Sasek nach einem tiefen Seufzer nur mit einem knappen «Ja».