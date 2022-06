Open Air St.Gallen Wegen Mandelentzündung: Sam Fender sagt seinen Auftritt ab Am Donnerstag hätte der britische Shootingstar die Sternenbühne eröffnet. Nun muss sein Management sein Konzert im Sittertobel canceln. Der Sänger sei krank.

Sam Fender bei einem Festival in England am 24. Juni. 2022 Bild: Keystone

Die Ostschweizer Festivals scheinen kein Glück zu haben. Nach dem Schock um die Absage von Hauptact Metallica am Frauenfelder Rock-Festival Out in the Green kommt es nun auch am Open Air St.Gallen zu einer Absage: Sam Fender, der am Donnerstag um 20 Uhr die Sternenbühne eröffnen sollte, fällt aus. Bekanntheit erlangte der britische Indie-Rock-Musiker 2021 mit seinem Song «Seventeen Going Under».

Das Open Air St.Gallen bedauert die schlechte Nachricht für die Fans sehr und schreibt auf Instagram: «Nach zwei Jahren grosser Vorfreude ist es unglaublich traurig die Show von einem der Shooting Stars der letzten Jahre absagen zu müssen.» Grund für die Absage:

«Sam Fender leidet leider an einer Mandelentzündung.»

Fender müsse seinen Auftritt deshalb canceln. Das habe Fenders Management dem Open Air St.Gallen kurzfirstig mitgeteilt. Das Festival möchte so bald wie möglich über einen Ersatz informieren und fügt beschwichtigend hinzu: «Wir freuen uns trotzdem auf eine unglaubliche Rückkehr ins Sittertobel mit euch.» (aye)