Open Air St.Gallen Fällt Headliner Lewis Capaldi am OASG aus? – sein Auftritt steht unter keinem guten Stern Lewis Capaldi verkündete am Glastonbury-Festival vergangenen Samstag, dass aufgrund gesundheitlicher Probleme dies sein letzter Auftritt in diesem Jahr gewesen sein könnte. Zwar gab es noch keine offizielle Absage, doch die Zweifel sind gross, dass der Freitag-Headliner am OASG weiterhin Lewis Capaldi heissen wird.

Der 26-Jährige leidet unter dem Tourette-Syndrom und kämpft mit mentalen Problemen. Bild: Scott Garfitt / AP

«Es könnte sein, dass ihr mich für den Rest des Jahres nicht mehr seht», waren die Worte des Sängers Lewis Capaldi bei seinem Auftritt am vergangenen Samstag auf dem Glastonbury-Festival. Der Schotte erhielt im Herbst die Diagnose eines Tourette-Syndroms, im März erkrankte er an einer Bronchitis. Aufgrund dessen musste der Sänger mehrere Konzerte seiner Europa-Tour absagen. So auch sein Konzert im Hallenstadion Zürich, welches neu am Mittwoch 28. Juni stattfinden soll. Und das mit keiner absoluten Gewissheit. So steht auch sein Auftritt am kommenden Freitag am Open Air St.Gallen unter keinem guten Stern. Denn an seinem einstündigen Auftritt am Glastonbury-Festival hatte Capaldi mehrere Hustenanfälle und wurde von seinen Tics unterbrochen. Dass der Sänger eine Pause einlegen muss, auch aufgrund mentaler Probleme, bleibt nicht auszuschliessen.

Das würde sein Ausfall für das OASG bedeuten

Neben Macklemore, Kraftklub und Peter Fox ist Lewis Capaldi als einer der grossen, international bekannten Musiker beim diesjährigen OASG vorgesehen. Der 26-Jährige ist regelmässig in den Schweizer Charts und hat mit dem Sittertobel bereits erste Erfahrungen gemacht: So stand er 2018 auf der Sternenbühne, damals als Newcomer. Ein Ausfall würde also einen ziemlichen Einschnitt im Line-up bedeuten. Zwar sind die Reaktionen von seinen Fans zum Vorfall am Glastonbury-Festival hauptsächlich positiv und verständnisvoll ausgefallen, wie mehrere Schweizer Medien berichten. Doch ob beim Open Air St.Gallen ebenfalls solche Reaktionen zu erwarten sind, wenn doch viele Festivalbesuchende aufgrund seines Auftritts Tickets kauften, bleibt nur zu hoffen.

Es wäre nicht die erste, kurzfristige Absage

Ein so kurzfristiger Ausfall von Lewis Capaldi wäre nicht der erste, den das OASG verkraften müsste. So musste letztes Jahr OASG-Wunschact Sam Fender wegen einer Mandelentzündung seinen Auftritt absagen, für Ersatz sorgte der deutsche Rapper Schmyt. Jess Glynne musste 2018 wegen einer Preisverleihung in Australien kurzfristig absagen. An ihrer Stelle kam der englische Sänger Tom Odell. Und 2007 musste Musiker Mika wegen einer Ohrenentzündung absagen, auch für ihn konnte ein Ersatz gefunden werden.

Zwar gab es zum Auftritt von Capaldi bis anhin keine offiziellen Absagen. Ob der Headliner am OASG aber weiterhin Lewis Capaldi heisst, bleibt anzuzweifeln. Die Festivalbetreiber können sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu äussern, wie es auf Anfrage dieser Zeitung heisst.