Open Air St.Gallen Der Ersatz für Lewis Capaldi ist bekannt: Fritz Kalkbrenner kommt auf die Sternenbühne Nach der Absage von Lewis Capaldi geben die OASG-Organisatoren bekannt, wer den frei gewordenen Slot auf der Sternenbühne füllen wird. Mit Fritz Kalkbrenner springt einer ein, der das Sittertobel bereits kennt.

Fritz Kalkbrenner bei einem Auftritt am Zeltfestival Ruhr Bochum. Frank Zeising / Imago Images (26. August 2022)

Was bereits nach dem Glastonbury-Festival am vergangenen Wochenende zu befürchten war, ist seit Dienstag definitiv: Wegen mentaler Probleme und seiner Tourette-Erkrankung wird Lewis Capaldi am Freitagabend nicht am Open Air St.Gallen auftreten.

Auf den Ausfall des grössten Namens im Line-up reagierten die OASG-Organisatoren prompt, aber vorerst ohne Ersatz: Peter Fox wird den Slot von Lewis Capaldi um 22 Uhr übernehmen, Electric Callboy von der Sternen- auf die Sitterbühne wechseln.

Jetzt ist auch bekannt, wen das Festival-OK für den frei gewordenen Slot auf der Sternenbühne gewinnen konnte. In einem Instagram-Post kündigt das Open Air St.Gallen Fritz Kalkbrenner an und schreibt:

«Herzlich Willkommen im Sittertobel und vielen Dank fürs kurzfristige Einspringen.»

Fritz Kalkbrenner ist 42 Jahre alt, stammt aus Berlin und war 2015 schon einmal im Sittertobel zu Gast. Bekannt ist der Musikproduzent und Sänger unter anderem für den Hit Sky and Sand, den er 2008 zusammen mit seinem vier Jahre älteren Bruder Paul produzierte.

Auf Instagram bewirbt Fritz Kalkbrenner seinen spontanen Auftritt im Sittertobel mit einem kurzen Video. «Kleine Überraschung, auch für mich», sagt er, und an die OASG-Fans gerichtet: «Ganz unvorhergesehen und kurzfristig komme ich euch am Freitag besuchen. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns.» (red)