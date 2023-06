Open Air st.Gallen 230 Würstli im Gepäck, idyllisches Grün und Angst vor einem Chaos wie 2018: Diese OASG-Fans stehen als erste beim neuen alten Westeingang an 2018 kam es am OASG-Eingang bei Abtwil zu chaotischen Szenen bei der Türöffnung. Fünf Jahre später ist der Westeingang zurück – und die ersten Fans schon 54 Stunden vor Open-Air-Beginn im Wartebereich.

David Möckli (rechts) steht seit Dienstagmorgen für das Open Air St.Gallen an. Bild: Nik Roth

Drei leere Kübel und ein gelber Wegweiser mit der Aufschrift «Open Air»: Mehr weist am Dienstagmorgen an der Bushaltestelle Altenwegen zwischen St.Gallen und Abtwil nicht darauf hin, dass das OASG kurz bevorsteht.

Erst ein paar Schritte weiter wird die grösste Neuerung des diesjährigen Festivals offensichtlich: Wo 2022 nur eine Wiese war, ist jetzt der Haupteingang. In einem 20 Meter breiten Korridor führt ein Weg aus schwarzen Bodenplatten zwischen Metallgittern in Richtung Sittertobel.

Ganz parat ist der neue Wartebereich noch nicht, und trotzdem: Während ein Helfer mit Klettergurt drei Meter über dem Boden am grossen Eingangsschild werkelt, schieben zwei Open-Air-Verrückte schon ihren Leiterwagen unter dem Schild hindurch in Richtung Tobel.

Seit zehn Jahren immer die ersten

Florin Göggel und Flavio Hess, so heissen die beiden, sind mit Kühlboxen und Pavillons ausgerüstet auf dem Weg, ihren Platz in der Warteschlange zu beziehen. Sie seien leider nur die zweiten, erzählen sie auf dem holprigen Weg über die Wiese. Das gurke sie zwar ein bisschen an, habe aber den Vorteil, dass schon andere abgeklärt hätten, wie weit vorne man anstehen dürfe. «Wir kommen im Windschattten der allerersten.»

David Möckli aus dem Rheintal ist seit zehn Jahren immer zuvorderst in der OASG-Warteschlange. Bild: Nik Roth

Die allerersten, das sind vier Männer um die 35, darunter David Möckli aus dem Rheintal. Er und seine Freunde sind seit 17 Jahren treue OASG-Fans – und seit zehn Jahren jeweils zuvorderst in der Warteschlange. «Wenn du einen Ruf hast, kannst du nicht einfach plötzlich nicht mehr kommen», sagt Möckli, und:

«Wir sind seit sechs Uhr hier und hatten gerade Zmorge, es gab Cervelat und Steak.»

Anstehen im Grünen statt an der Strasse

Mit Verpflegung für sechs Tage, Seilen, Kanistern, Schläuchen und allerlei anderem verstaut auf drei Wagen sind David Möckli und seine Freunde zwar bestens auf das Open Air vorbereitet. Trotzdem hat der neue alte Eingang im Westen des Geländes selbst für sie ihre Tücken. Möckli sagt: «Wir haben vorgängig schon abgeklärt, wo wir hin müssen und wie wir unser Material in den Wartebereich bringen.»

David Möckli und seine Freunde sind im Wartebereich besser eingerichtet als mancher Festivalgänger am Open Air selbst. Bild: Nik Roth

Sowieso eine Premiere ist das Anstehen am Dienstagmorgen für Florin Göggel, Flavio Hess und den 19-jährigen Joel Hutter, der unterdessen dazugestossen ist. In den letzten Jahren seien sie jeweils erst am Mittwoch angereist, erzählen die drei. Wieso dieses Jahr noch früher? Der 22-jährige Göggel sagt:

«Wir wollten unsere Aussichten auf einen guten Zeltplatz optimieren.»

Florin Göggel steht zum ersten Mal so früh für das Open Air an. Bild: Nik Roth

Im Grünen zwischen Abtwil und Tobel sei das Anstehen idyllischer als auf der engen und viel befahrenen Rechenwaldstrasse beim alten Eingang, findet der 21-jährige Flavio Hess. Der Nachteil am neuen Wartebereich: «Wir sind dem Wetter ausgeliefert. Letztes Jahr waren wir im Wald und hatten Schatten.»

«Mord und Totschlag» beim Sturm auf das Gelände

Den zusätzlichen Platz im neuen Wartebereich schätzen auch David Möckli und seine Freunde. Sorgen bereitet ihnen das, was 2018 passiert ist: Damals war der Westeingang zum bisher letzten Mal in Betrieb, und bei der Öffnung hätten die Besucherinnen und Besucher ohne Rücksicht auf Verluste das Gelände gestürmt. «Es gab fast Mord und Totschlag», erinnert sich einer von Möcklis Freunden. Er sagt:

«Wenn du zuvorderst bist und die Masse von hinten drückt, hast du keine Chance.»

Im Gegensatz dazu sei der Einlass über den Eingang an der Rechenwaldstrasse im letzten Jahr sehr gesittet verlaufen. «Wir hoffen, dass die Staffelung auch dieses Jahr funktioniert.»

Feuchttücher für die Hygiene, Würstli gegen den Hunger

Bis sich die Tore zum Sittertobel öffnen, harren Florin Göggel, Flavio Hess und Joel Hutter vor dem Westeingang aus – ohne Dusche, Bett und Imbissbude. Die drei Freunde haben vorgesorgt. Hess sagt: «Wir haben ein paar Packungen Feuchttücher dabei, um die Haut wenigstens ein bisschen zu reinigen, bevor wir in den Schlafsack kriechen.»

Florin Göggel (Mitte) und seine Freunde geben sich im Wartebereich mit dem Nötigsten zufrieden. Bild: Nik Roth

Allzu erholsam dürften die Nächte trotzdem nicht ausfallen: Statt schon im Wartebereich ihre Zelte aufzustellen, begnügen sich die jungen Open-Air-Fans mit Picknickdecken, die sie unter zwei Pavillons auf den Boden legen. Immerhin: Hungern müssen Göggel, Hess und Hutter nicht. Ersterer sagt:

«Wir haben 230 Würstli gekauft.»