Olma-Hilfe

Höchst unerfreulich, aber was bleibt uns denn anderes übrig? So der Grundtenor am Montag im St.Galler Kantonsparlament, als es um eine weitere Finanzhilfe für die Olma-Messen ging. Schliesslich stimmt es der Umwandlung des Darlehens in Eigenkapital zu. Doch die Messeverantwortlichen müssen sich einige Kritik anhören.