Olma Er lässt sich gern ablenken: Wie Bundespräsident Cassis die Olma-Eröffnung auskostete Bundespräsident Ignazio Cassis sagt, gerade in der aktuellen Krisenzeit tue eine Veranstaltung wie die Olma gut. Das gilt auch für ihn selber, wie sich am Eröffnungsrundgang zeigte.

Das Säuli ist zufrieden: Ignazio Cassis erweist sich an der Olma als geschickt im Umgang mit Tieren. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Es war schwierig in letzter Zeit. Für die Olma-Messen, die mit finanziellen Probleme kämpfen. Für Ignazio Cassis, der mit politischen Turbulenzen kämpft. Für die Gesellschaft, die von einer Krise in die nächste rutscht. Cassis' Jahr als Bundespräsident ist ein Kriegsjahr in Europa, und im Ringen um die Haltung und die Neutralität der Schweiz steckte der Aussenminister viel Kritik ein. Nicht zum ersten Mal. Das Europadossier lässt grüssen. Die Schlagzeilen zu seiner Arbeit waren ernst, die Bilder ebenso.

Dabei geht vergessen: Der Mann hat durchaus Humor. Dass er gemäss Umfragen als unbeliebtester der sieben Bundesräte gilt, kommentierte er gegenüber unserer Zeitung einmal mit einem Lachen und den Worten: «Immerhin bin ich immer noch in den Top Ten!»

Endlich ein erfreulicher Anlass

Als der Tessiner am Donnerstag in St.Gallen die 79. Olma eröffnet, wirkt es darum ein bisschen wie ein mehrfacher Befreiungsschlag: Endlich wieder einmal ein erfreulicher Termin mit grosser medialer Aufmerksamkeit für Cassis. Und endlich wieder eine ausgewachsene Olma, nach zwei Jahren Pandemie. Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin wirbt an der Eröffnungszeremonie in der Tonhalle natürlich auch für die Volksaktie, welche den Olma-Messen helfen soll, finanziell wieder auf die Beine zu kommen.

Die Olma, sagt Cassis in seiner Ansprache, sei ein wertvolles Zeichen der Stabilität im allgemeinen Klima der Besorgnis. Das zeigt sich wenig später, als er mit Ehefrau Paola und dem Tross der geladenen Gäste zum Messegelände marschiert: Schon kurz nach der Eröffnung strömen die Besucherinnen und Besucher in Scharen an die Olma – sie wurde ganz offenkundig vermisst. Ein Mann schüttelt Cassis spontan die Hand und redet voller Freude auf ihn ein, der Aussenminister nimmt sich Zeit für ein kurzes Gespräch.

Cassis lässt sich gerne ablenken

Das Marschieren mit Blasmusik hat der FDP-Magistrat im Blut: Er war in jungen Jahren selber Trompeter, sogar in der Armee, bevor er als Arzt dann für medizinische Aufgaben in der Truppe abgeworben wurde.

Cassis freut sich sichtlich über den Messebesuch, lässt sich gern ablenken, probiert im Freien noch schnell ein Müsterchen am Falafelstand, bevor er hineingelotst wird in die erste Sonderschau. Dort nimmt der 61-Jährige unter fachkundiger Anleitung einen Mähdrescher in Betrieb, besichtigt Roboter zum Jäten und andere technische Innovationen. An diversen Ständen posiert er für ein Foto mit den Ausstellerinnen und Ausstellern, erkundigt sich nach ihrer Arbeit.

Cassis nimmt sich immer wieder Zeit für Gespräche auf dem Rundgang. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das Säuli ist zufrieden – vorerst

Gut passt ihm auch der Gastkanton: Cassis hat ein Herz für das mehrsprachige Graubünden, erst am Vortag hat der Gesamtbundesrat seine Sitzung «extra muros» dort abgehalten. Das Säuli allerdings, so lässt sich Cassis auf dem Weg zum Stall erklären, das Säuli stamme nicht aus Graubünden, sondern aus Niederbüren.

Berührungsängste mit Tieren und der Landwirtschaft hat Cassis nicht – er ist auf dem Land aufgewachsen, im kleinen Dorf Sessa in der Nähe von Lugano. Im Olma-Stall zeigt er sich geschickt: Das Säuli Renate, erst vier Tage alt, lässt sich zufrieden von ihm halten und streicheln. Ein zweites Schweinchen erhält Ehefrau Paola in die Hände. Dann ufert die Szene plötzlich aus: Die Botschafterinnen des Gastkantons Graubünden drücken dem Bundespräsidenten eine Ziege in die Arme, quasi symbolisch für die Steingeissen und Steinböcke des Bergkantons. Erst jetzt ist es den beiden Säuli nicht mehr geheuer: Sie beginnen ärgerlich zu quieken.

Ignazio Cassis mit Ehefrau Paola und zwei Olma-Säuli. Die Botschafterinnen des Gastkantons (rechts) bringen eine Bündner Ziege hinzu. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ziegen füttern und Ribel schöpfen

Es bleibt nicht das letzte tierische Intermezzo: Cassis streichelt ausgiebig eine Milchkuh und schöppelt später in einem Gehege erfolgreich kleine Ziegen, unterstützt von Stadtpräsidentin Maria Pappa und Regierungspräsident Marc Mächler. Der Promifaktor ist den Kindern im Publikum egal: «Mami, schau, die Geissen werden gefüttert», ruft ein kleines Mädchen.

Der Bundespräsident beim Ribelmais-Schöpfen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Später, als Cassis mit umgebundener Küchenschürze an einer grossen Pfanne steht und sich von Ständerat Benedikt Würth auf Italienisch die Eigenart des Ribelmaises erklären lässt, hebt ein Mann sein Kind auf die Schultern, zeigt auf den Bundespräsidenten und sagt: «Schau, das ist der wichtigste Mensch der Schweiz.» Cassis seinerseits hatte schon in der Eröffnungsrede gemahnt: «Hören wir den Kindern gut zu.» Sie könnten wertvolle Denkanstösse geben. Gerade, wenn es um Innovationen gehe.

Abends der nächste Termin in Genf

Mit St.Gallen verbindet den FDP-Magistraten zum Beispiel der Austausch mit Tessiner Studenten an der HSG. Auch am Olma-Eröffnungstag ist noch ein solches Treffen geplant, doch vorerst hat Cassis noch in der Messe zu tun: Er sägt Ostschweizer Holz, beschäftigt sich mit Recycling, E-Mobilität, der Bündner Sonderschau. Er bleibt aufmerksam, interessiert – und strapaziert seinen Zeitplan, auch beim anschliessenden Eröffnungsessen. Vielleicht nicht ganz unabsichtlich? Am Abend schon steht eine Zusammenkunft in Genf auf dem Terminplan – die ernste Aussenpolitik ruft wieder.