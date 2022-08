Volksaktie Von der Pandemie gebeutelt: Die Olma braucht 20 Millionen Franken – nun will sie sich in eine Aktiengesellschaft umwandeln Die Olma-Messen haben am Mittwoch einen Drei-Massnahmen-Plan zur finanziellen Absicherung präsentiert. Dieser umfasst die Umwandlung des Rechtskleids, eine Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken sowie die Umwandlung der Darlehen von Stadt und Kanton St.Gallen in Eigenkapital.

Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin und Olma-Chefin Christine Bolt an der Medienorientierung. Bild: Donato Caspari

Die Pandemie hat die Veranstaltungsbranche gebeutelt. Auch die Olma-Messen St.Gallen haben gelitten. «Entspannt bin ich nicht. Das Jahr war für die Olma-Messen schwierig», sagte Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin Ende März anlässlich einer Medienkonferenz zur Jahresbilanz. 2021 haben die Olma-Messen einen Verlust von 3,3 Millionen Franken geschrieben. Im ersten Coronajahr 2020 waren es 5,8 Millionen gewesen.

Nach dem erneuten Millionendefizit war noch offen, mit welchen Massnahmen die Olma-Messen ihre unsichere finanzielle Lage wieder stabilisieren wollen. Nun hat die Messegesellschaft am Mittwoch einen aus drei Massnahmen bestehenden Plan publik gemacht, den sie gemeinsam mit Stadt, Kanton und Banken ausgearbeitet haben.

Olma setzt auf Emotionalität

Vorgesehen sind die Umwandlung der Rechtsform von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft sowie eine Kapitalerhöhung von 20 Millionen Franken. Als Genossenschaft ist es laut Bolt für die Olma-Messen fast unmöglich, das Ziel, zu mehr Kapital zu kommen, zu erreichen. Bolt sagt:

Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen. Bild: Ralph Ribi

«Bei einer AG können sich neben anderen Vorteilen auch Privatpersonen beteiligen, in dem sie unsere Aktien kaufen.»

Das Geld soll laut Bolt von bestehenden Eigentümern – also den bisherigen Genossenschaftern, sprich künftigen Aktionären – sowie neuen Eigentümerinnen und Eigentümern kommen. Bolt und Scheitlin sagen:

«Der Kauf einer Olma-Aktie ist ein Commitment zum Standort. Es geht um Emotionen.»

Bolt sagt weiter:

«20 Millionen sind ein ambitioniertes Ziel.»

Man setze alles daran, dieses zu erreichen, und zähle auf alle, die in «ein Stück Ostschweizer Identität und gemeinsame Erlebnisse» investieren wollten. Die Olma-Messen hätten eine breite Trägerschaft und würden all jenen Menschen gehören, die man «seit Generationen» begeistere.

Ab sofort können sich Neo-Aktionärinnen und -Aktionäre unter www.olma-aktien.ch registrieren. Der Ausgabepreis einer Olma-Aktie wird bei 1100 Franken (Nennwert 1000 Franken) liegen. Die Interessensbekundung sei unverbindlich und verpflichte die Interessentinnen und Interessenten nicht zur Zeichnung und die Olma-Messen nicht zur Zuteilung der Aktien, betont Bolt. Die Aktienausgabe soll im Rahmen der geplanten 20-Millionen-Kapitalerhöhung nach der Anpassung der Rechtsform durch die Genossenschaftsversammlung vom 28. April des kommenden Jahres erfolgen, so die Olma-Messen-Direktorin.

Wandlung der Darlehen der öffentlichen Hand

Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen sowie ehemaliger St.Galler Stadtpräsident und Kantonsrat (FDP). Bild: Michel Canonica

Die Stadt St.Gallen ist aktuell mit 26 Prozent, der Kanton mit 9 Prozent an den Olma-Messen beteiligt. Um den durch die Pandemie im Jahr 2020 entstandenen Liquiditätsengpass der Olma-Messen zu überbrücken, hatten Stadt und Kanton St.Gallen für die Ausfälle im Jahr 2020 Kredite von je 8,4 Millionen Franken – insgesamt 16,8 Millionen – gesprochen. Diese Darlehen der öffentlichen Hand sollen nun in Eigenkapital der Olma-Messen umgewandelt werden. Dazu sagt Scheitlin auf Anfrage dieser Zeitung:

«Das stärkt unsere Eigenkapitalbasis und wirkt positiv auf unsere Liquidität, weil wir den Betrag nicht mehr zurückzahlen müssen und die Zinszahlungen wegfallen.»

Ob der 16,8-Millionen-Kredit in Eigenkapital umgewandelt werden wird, entscheiden die beiden Parlamente diesen Winter. Das Stadtparlament will die Vorlage an einer Sitzung von November oder Dezember behandeln und verabschieden; der Kantonsrat in zwei Lesungen in der November- und Februarsession.

Schutzschirm griff nicht

Bolt erläutert weiter, warum die Olma-Messen erneut auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Während Corona habe man nur eingeschränkt arbeiten können. Zahlreiche Messen und Veranstaltungen seien wegen Corona ausgefallen oder konnten wegen der Coronaauflagen nur in eingeschränkter Form stattfinden. Bolt spricht von einem «faktischen Berufsverbot». Mit dem Rettungspaket von 2020 haben Stadt und Kanton die Ausfälle für ebendieses Jahr gedeckt. 2021 und 2022 haben keine pandemiebezogenen Finanzhilfen gegriffen.

Zudem habe sich der finanzielle Schutzschirm des Bundes für uns als «nicht hilfreicher Rohrkrepierer» erwiesen. Als Beispiel nennt sie Absage der Fachmesse «Tier und Technik». «Nachdem sich 70 Prozent der Ausstellerinnen und Aussteller aufgrund der 2G-plus-Regel zurückgezogen hatten, haben wir die Veranstaltung von uns aus mit Blick auf zukünftige Durchführungen abgesagt», sagt Bolt. Weil die Olma-Messen «Tier und Technik» trotz Bewilligung strichen und nicht aufgrund von behördlichen Anordnungen, griff der Schutzschirm nicht.