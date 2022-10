Olma Der grosse Kater nach dem Fest? Wie die Coronalage vor Olma-Beginn aussieht und was die St.Galler Kantonsärztin dazu sagt Die Zahl der gemeldeten Coronafälle steigt in allen vier Ostschweizer Kantonen. Wie gross der Anstieg nach der Olma sein wird, ist noch ungewiss.

«Ein Fehler», «Coronakater nach der Wiesn», «Corona-Bettenbelegung steigt». Mit diesen Worten beschreibt die deutsche Presse die Coronalage nach dem Münchner Oktoberfest. Wie Bayern hat auch die Ostschweiz ihre jährlich stattfindende Herbstsause: die Olma. Ab Donnerstag werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher nach St.Gallen pilgern.

Werden auch hier, wie in Süddeutschland, die Coronazahlen nach dem grossen Fest explodieren? Wie präsentiert sich die Coronalage im Olma-Kanton St.Gallen unmittelbar vor Messebeginn?

Verhalten im Alltag ausschlaggebend

Im Kanton St.Gallen gibt es immer mehr Coronafälle. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Dienstag für den Kanton St.Gallen 1567 Neuinfektionen. Das ist gegenüber der Vorwoche (1178 neue Fälle) eine Zunahme von einem Drittel.

Die Entwicklung überrascht die St.Galler Kantonsärztin Katharina Schenk nicht. «Jetzt, zu Beginn der kälteren Jahreszeit, werden die Zahlen wie erwartet etwas ansteigen», teilt sie am Dienstag auf Anfrage mit.

Ob und wie stark die hiesigen Fallzahlen nach der Olma in die Höhe schnellen werden, ist noch unklar. Wesentlich sei die Anzahl hospitalisierter Patienten mit Covid-19, sagt Schenk. Wegen der inzwischen guten Grundimmunität würden steigende Fallzahlen nicht direkt zu steigender Spitalbelastung führen.

Schenk hält weiter fest:

«Wie stark die Fallzahlen in den kommenden Wochen steigen, hängt nicht nur von einem einzelnen Anlass ab, sondern vielmehr vom Verhalten der Bevölkerung im Alltag.»

Wer sich und andere schützen möchte, könne dies durch die bekannten Hygienemassnahmen tun, so die Kantonsärztin.

Neuinfektionen schnellen in der ganzen Ostschweiz in die Höhe

Die Olma ist nicht nur für die St.Gallerinnen und St.Galler, sondern auch für viele Menschen in der ganzen Ostschweiz ein Fixpunkt in der Agenda.

In der ganzen Ostschweiz, nicht nur im Kanton St.Gallen, infizieren sich dieser Tage denn auch immer mehr Menschen mit Covid-19. Im Thurgau kam es zu 1175 Neuinfektionen, in der Vorwoche waren es 769. Das kommt einer Zunahme von 52,8 Prozent gleich. Auch für den Kanton Appenzell Ausserrhoden meldet das BAG am Dienstag eine Zunahme von über 50 Prozent gegenüber der Vorwoche (216 im Vergleich zu 140 Fällen).

Die grösste Zunahme in der Ostschweiz findet momentan in Appenzell Innerrhoden statt. Die Zahl der Neuinfektionen (42) ist im Kleinkanton gegenüber der Woche davor (24) um satte 75 Prozent gestiegen.