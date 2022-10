Olma-Bilanz Grossartige Stimmung und ein volles Haus: Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz zur 79. Olma Die Olma begeistert wie eh und je: Mit 320'000 Besucherinnen und Besuchern zählte die 79. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung rund 100'000 Gäste mehr als im Vorjahr. Die Olma Messen St.Gallen sowie die Stadtpolziei ziehen nach der Olma 2022 eine rundum positive Bilanz.

Die Besucherinnen und Besucher erschienen zahlreich an der 79. Ausgabe der Olma. Bild: PD

Dieses Jahr durfte die Olma rund 100'000 Besucherinnen und Besucher mehr verzeichnen als noch im Vorjahr, heisst es in der Medienmitteilung der Olma Messen. «Die vergangenen elf Tage haben gezeigt, dass die Olma beim Publikum und den Ausstellenden einem grossen Bedürfnis entspricht», sagt Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen bei den Olma Messen St.Gallen. «Nach über zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen sind wir davon ausgegangen, dass gewisse Besuchergruppen bei Grossveranstaltungen noch zurückhaltend sind. Umso grösser ist die Freude, dass beinahe so viele Gäste an die Olma gekommen sind wie früher.»

Besucherinnen und Besucher kommen vorwiegend mit dem ÖV

Rund 1000 Personen wurden während der Messe befragt und viele zeigten sich äusserst zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe. Dabei gaben knapp 97 Prozent der Befragten an, dass sie die Olma wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich wieder besuchen werden. Bei fast 90 Prozent wurden die Erwartungen gut oder sehr gut erfüllt. Laut Medienmitteilung zeigte sich zudem, dass fast drei Viertel der Besucherinnen und Besucher dieses Jahr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an die Olma gekommen sind, lediglich 22 Prozent benutzten für die Anreise das Auto.

Nebst den traditionellen Programmpunkten kamen der Auftritt des Gastkantons aber auch die Messeinhalte rund um Themen wie Zukunft und Nachhaltigkeit beim Publikum sehr gut an. «Auch das tierische Programm war beliebt beim Olma-Publikum», sagt Christian Manser, Säulirennen-Moderator und Präsident der Olma-Tierschauen:

«Dieses Jahr konnten die Leute beim Säulirennen wieder eng zusammenrücken und die Stimmung war ausgelassen. Das Interesse an den Tieren ist gross. Die Tierpräsentationen zogen auch dieses Jahr viele Besucherinnen und Besucher in die Arena.»

Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen bei den Olma Messen St.Gallen. Bild: Michael Huwiler

Bereits vor der Messe zeigte sich auf Seiten der Ausstellenden eine grosse Nachfrage nach Standplätzen. Sämtliche Plätze wurden verkauft, und vom 13. bis 23. Oktober präsentierten über 500 Ausstellende ihre Produkte und Dienstleistungen. «Die Rückmeldungen waren dieses Jahr auffallend positiv», sagt Katrin Meyerhans. «So berichteten uns langjährige Ausstellende auch von Rekordumsätzen. Das freut uns und ist ein gutes Signal für potenzielle Ausstellende, die bisher noch nicht an der OLMA vertreten waren.»

«aifach gspunna!», der Auftritt des Gastkantons Graubünden

Langjährigen Olma-Besucherinnen und Besuchern dürfte dieses Jahr aufgefallen sein, dass der Bündner Dialekt an der Messe häufiger zu hören war als in anderen Jahren. Laut Medienmitteilung der Olma Messen, waren die Bündnerinnen und Bündner besonders am Tag des Gastkantons, am ersten Messe-Samstag, zahlreich erschienen: Über 1100 Mitwirkende aus dem Gastkanton zogen am Olma-Umzug unter kräftigem Applaus und grossem Publikumsaufkommen durch die St.Galler Innenstadt.

Während der elf Messetage präsentierte sich Graubünden in der vielfältigen Erlebniswelt in der Halle 9.1.2 von seiner besten Seite und auch im Stall in der Halle 7 und in der Arena war der Gastkanton mit verschiedenen Nutztieren vertreten. Laut Besucherumfragen kam der Auftritt das Gastkantons sehr gut beim Messepublikum an. Und auch das Messe-Team werde, laut Medienmitteilung, Graubünden als Gastkanton äusserst positiv in Erinnerung behalten.

Vertrauen in die Zukunft

Christine Bolt, Direktorin Olma Messen St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, am Stand der Olma Messen in der Halle 3.1 mit deren Verantwortlichen in den Dialog zu treten. Dabei verliehen sie ihren Ideen für die Zukunft der Olma Messen schriftlich oder spielerisch mit Lego Ausdruck. So kamen bis Messeschluss rund 1000 Ideen und Wünsche zusammen. Rege genutzt wurde ebenfalls die Möglichkeit, Lob oder kritische Fragen zu platzieren. «Unser Ziel war es, mit den Menschen aus der Region ins Gespräch zu kommen», sagt Christine Bolt, Direktorin Olma Messen St.Gallen.

«Wir freuen uns, dass viele Besucherinnen und Besucher unser Angebot genutzt und die Offenheit geschätzt haben. Diese wertvollen Feedbacks bringen uns weiter.»

Für die 80. Olma gibt es laut Medienmitteilung schon erste Pläne. Gemäss Katrin Meyerhans soll bei planmässigem Baufortschritt ein Teil der neuen Halle 1 für die nächste Messe genutzt werden können. Dadurch wird es mehr Platz haben für Sonderschauen und Ausstellende. Gleichzeitig eröffne die zusätzliche Fläche die Chance, Neuerungen voranzutreiben: «Ernährung und Landwirtschaft weiterzudenken, steckt in der DNA der Olma», so Meyerhnas. «Einen Teil der zusätzlichen Fläche werden wir dafür nutzen, diesen Themen ab 2023 eine noch grössere Plattform zu bieten.»

Auch die Stadtpolizei zieht eine positive Bilanz

Am Herbstjahrmarkt und an der Olma kam es zu keinen grösseren Zwischenfällen, schreibt die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung vom Sonntagmittag. Deshalb ziehe man eine positive Bilanz. «Gesamthaft wurden weniger Interventionen als in den Jahren vor der Pandemie verzeichnet. Dies, obwohl es insbesondere an den Wochenenden sehr viele Besucherinnen und Besucher hatte.»

Zwei Polizisten der Stadtpolizei St.Gallen auf Patrouille am Herbstjahrmarkt. Bild: stapo

Die Stadtpolizei intervenierte bei sieben Gelegenheiten wegen aggressiver Personen und wurde zu sechs tätlichen Auseinandersetzungen gerufen. Es kam jedoch zu keinen Zwischenfällen mit schweren Verletzungen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Stadtpolizei St.Gallen erbrachte diverse Hilfeleistungen wie beispielsweise bei alkoholisierten Personen oder Personalienerhebungen für private Sicherheitsdienste. Ebenso waren die Einsatzkräfte als Ansprechperson für die Besucherinnen und Besucher vor Ort und halfen bei Fragen oder Problemen weiter.

Während den elf Tagen wurden einige Personen – insbesondere Kinder - als vermisst gemeldet, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Alle Personen konnten jedoch innert kurzer Zeit wieder aufgefunden und den Angehörigen oder Begleitpersonen übergeben werden. Über Sachbeschädigungen liegen bislang keine Meldungen vor.

Verlängerte Öffnungszeiten als Pilotversuch

«Seitens Schaustellbetrieben wurde der Wunsch geäussert, die Fahrgeschäfte jeweils eine halbe Stunde länger offen halten zu können», heisst es im Communiqué. «Aufgrund des positiven Verlaufs des Herbstjahrmarkts hat die Stadtpolizei St.Gallen am Freitag entschieden, einen Pilotversuch durchzuführen.» So durften die Betriebe am zweiten Freitag und Samstag die Fahrgeschäfte bis um 23 Uhr betreiben. Der Musikschluss blieb unverändert bei 21.45 Uhr. Die Quartiervereine wurden darüber informiert. Im Rahmen des nächsten Runden Tisches wird dieser Pilotversuch mit den verschiedenen Interessensgruppen besprochen und die zukünftige Handhabung definiert. Bislang gingen keine Reklamationen ein.

Auch im Bereich Verkehr zieht die Stadtpolizei St.Gallen eine positive Bilanz. Während beim Güterbahnhof St.Fiden meist schon am Vormittag alle Parkplätze belegt waren, standen im Breitfeld jederzeit noch mehrere hundert Parkplätze zur Verfügung. Im Umfeld des Veranstaltungsortes wurden deutlich weniger Bussen wegen Falschparkens ausgestellt als noch in Jahr 2019. (pd/stapo/vat)