Mobilität Nur 21 Prozent nutzen den öffentlichen Verkehr – jetzt will ein Pilotprojekt Autofahrer zum Umstieg auf den Zug bewegen Mit dem Projekt ÖV42 wollen BLS, SOB, PostAuto, die Klimagenossenschaft 42hacks und der Kanton St.Gallen den dürftigen ÖV-Anteil am Gesamtverkehr verändern. Pilotversuche in ausgewählten Regionen sollen das mittels künstlicher Intelligenz eruierte Mobilitätsverhalten auf die Schiene lenken.

Die Südostbahn auf schöner Fahrt – nur könnten es noch mehr Passagiere sein. Bild: Thomas Kessler

Die Schweiz gilt als «ÖV-Weltmeister» und hat jüngst Milliarden in den Ausbau des Bahn- und Busnetzes investiert. Trotzdem bevorzugen 60 Prozent der Leute das Auto und stagniert der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr bei 21 Prozent. Der dürftige Prozentsatz im sogenannten Modalsplit war gerade Thema beim Spatenstich zum Doppelspurausbau der Bahn im Rheintal: Dort benützen gar 70 Prozent der Bevölkerung lieber das Auto.

Solange der ÖV nur einen Fünftel des Verkehrs bewältigt, können die Klimaziele des Bundes bis 2050 niemals erreicht werden – zumal der Verkehr noch vor der Industrie am meisten CO 2 -Ausstoss verursacht. Folglich müsse der ÖV mehr Menschen von der Strasse auf die Schiene holen, hiess es am Mittwoch an einer Medienkonferenz der Bahnunternehmen BLS und SOB im Verbund mit der Klimagenossenschaft 42hacks sowie dem Kanton St.Gallen; im Boot ist auch die PostAuto AG. Mit dem Projekt ÖV42 – der Titel entspricht der Vision, den ÖV-Anteil am Modalsplit zu verdoppeln – sollen rasch Ideen für die Verkehrsverlagerung getestet werden.

IT-Enthusiasten versprechen mehr Agilität im ÖV

Der ÖV sei ein hervorragendes System, aber geprägt von starren und langsamen Verhältnissen. «Wir brauchen in der Branche mehr Agilität, Lernbereitschaft und Risikofreude, sonst bleiben wir stehen», sagte SOB-Chef Thomas Küchler. Umso erfreulicher sei der nun «von IT-Enthusiasten gezündete Funke». Gemeint ist die Trogener Firma 42hacks, eine Klimagenossenschaft mit hundert Mitgliedern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

«Im Land mit weltmeisterlichem ÖV bewegen wir uns, als gäbe es keinen Klimawandel, keine höheren Benzinpreise und keine Putin-Probleme», erklärte 42hacks-Mitgründer Marc Stoffel. In ihrem Projekt analysiert die Genossenschaft mit Hilfe von anonymisierten Mobilfunkdaten sowie einer künstlichen Intelligenz Verkehrsmuster bis auf die Quartiersebene und zeigt, wo das Potenzial von alternativen Mobilitätsformen zum Auto gross ist. Ausserdem setzt die Firma auf die Schwarmintelligenz: An «Hackathons» – eine Wortschöpfung aus «Hack» und «Marathon» – entwickeln gemischte Teams jeden Freitag Konzepte oder Tools, um den ÖV zu stärken.

Im Kanton Bern laufen Pilotversuche, St.Gallen ist noch nicht soweit

Im Visier hat das Projekt nicht Pendlerströme wie die attraktive Verbindung St.Gallen-Zürich, wo der Modalsplit für den ÖV auf 80 Prozent beziffert wird. Vielmehr zielt es auf Regionen wie Ostermundigen im Kanton Bern, wo 90 Prozent der Pendler das Auto benützen. Dort verkehrt bereits ein «Pop-up-Zug» mit direkter Verbindung nach Burgdorf ohne Umsteigen in Bern. Ein zweites Pilotprojekt gilt einer Gruppe von zehn Personen, die für einen Monat ihren Autoschlüssel abgeben und dafür ein Gratis-GA, Cargo-Velos, Shuttle-Service und Mobility-Abo erhalten.

Der Kanton St.Gallen beteiligt sich an den Initialkosten von 750'000 Franken. Man sei «gern Teil dieses Projekts», sagte Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, zumal es der Gesamtverkehrsstrategie entspreche. Der dürftige ÖV-Modalsplit betreffe alle Regionen im Kanton und speziell auch den Grenzverkehr mit Liechtenstein, der zu 95 Prozent auf der Strasse erfolge.

Das erste St.Galler ÖV42-Projekt verheisst Potenzial im Skigebiet Flumserberg: SOB und PostAuto planen für die Hauptsaison «zusätzliche Direktverbindungen kombiniert mit Skipass und weiteren Dienstleistungen, die das Auto verzichtbar machen». Zudem soll mit einem regionalen Arbeitgeber die Mobilität im Berufsalltag erörtert werden.