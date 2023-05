Öffentlicher Verkehr 1,3 Milliarden Franken für neue Strassen im Kanton St.Gallen – trotzdem können nicht alle Projekte umgesetzt werden Durch den Ausbau der Bahninfrastruktur sollen mehr Züge am Obersee, entlang des Walensees und im Rheintal fahren. Auch Velo- und Fusswege werden erweitert. Erreichbarkeit und Reisezeiten sollen so verbessert werden. Trotz hoher Investitionen können nicht alle Projekte realisiert werden.

Das 7. ÖV-Programm soll bessere Erreichbarkeit und weniger Reisezeit bringen. Bild: Südostbahn/Ho / MAN

Bessere Velowege, mehr Busse und weniger Reisezeit: Die St.Galler Regierung fasst die Ausbauschritte von Strasse, Schiene sowie Velo- und Fussgängerwegen für die nächsten Jahre in einer Sammelbotschaft zusammen. Sie will so die verschiedenen Verkehrsarten optimal aufeinander abstimmen. Die Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs und des öffentlichen Verkehrs verlaufe koordiniert, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Um den Investitionsaufwand zu verkleinern, erfolgen die Ausbauten gezielt unter Berücksichtigung des Potenzials und der Nachfrage.

Ausgebaute ÖV-Angebote nehmen während der Laufzeit des 7. ÖV-Programms ihren Betrieb auf. Von 2024 bis 2028 gibt es besonders auf den Eisenbahnlinien Rapperswil-Uznach, entlang des Walensees und im Rheintal Verbesserungen. Das regionale Busangebot wird an die Ausbauten angepasst, damit möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner vom verbesserten Bahnfahrplan profitieren. «Die Erreichbarkeit innerhalb des Kantons soll verbessert und die Reisezeiten mit dem öffentlichen Verkehr reduziert werden», schreibt die Regierung.

Bei Fuss- und Veloverkehr besteht Nachholbedarf

Für den gleichen Zeitraum hat die Regierung das 18. Strassenbauprogramm erarbeitet. Die kantonalen Grossprojekte werden in diesem Zeitraum so weit wie möglich vorangetrieben. Dazu gehören laut dem Communiqué die Engpassbeseitigung auf der A1 in St.Gallen, die Netzergänzung Nord in Bronschhofen und der Autobahnanschluss Witen mit dem Zubringer nach Rorschach.

Insgesamt werden für den Kantonsstrassenbau rund 552 Millionen Franken aufgewendet. Mit rund 111 Millionen Franken will die Regierung den grössten Anteil davon in Verbesserungen des Fuss- und Veloverkehrs investieren. Gemäss der Regierung besteht in diesem Bereich grosser Nachholbedarf. Sie schreibt: «Die grosse Anzahl der kleinen bis mittleren Projekte ist der Beweis.» Diese werden durch den Bund mitfinanziert. Rund 97 Millionen Franken sollen in Strassenraumgestaltungen investiert werden.

Kantonsrat berät in der Herbstsession

Über das Strassenbauprogramm werden auch Beiträge an Gemeinden, die Verkehrspolizei und die Mittel für den Kantonsstrassenunterhalt beschlossen. Die Anforderungen bei Verkehrsgrundlagen sowie im Bereich Betriebs- und Sicherheitsausrüstung steigen. Als Reaktion darauf hat die Regierung rund acht zusätzliche Vollzeitstellen in diesen Bereichen beantragt. Das 18. Strassenbauprogramm wird über die Jahre 2024 bis 2028 rund 1,3 Milliarden Franken kosten.

Durch die steigenden Anforderungen bei Verkehrsgrundlagen sowie im Bereich Betriebs- und Sicherheitsausrüstung beantragt die Regierung rund acht zusätzliche Vollzeitstellen.

Trotz der grossen Investitionen im Kantonsstrassenbau können nicht alle Projekte im nächsten Programm umgesetzt werden. Manche müssen zurückgezogen und im nächsten Strassenbauprogramm neu eingegeben werden.

Über die Sommerferien wird sich die Kommission des Kantonsrats mit den Vorlagen befassen. In der Herbstsession im September wird sich der Kantonsrat dann dazu äussern.