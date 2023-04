Oberriet/Lüchingen Unbekannte Diebe schleichen sich in Garagen ein und stehlen E-Bikes und Velos In der Zeit zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen sind in Oberriet zwei gestohlene E-Bikes und in Lüchingen zwei gestohlene Velos bei der Polizei gemeldet worden. Die Fahrräder wurden aus Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern entwendet.

Velos sind auch in geschlossenen Räumen nicht sicher: Fahrraddiebe haben sich in Garagen geschlichen und vier Fahrräder gestohlen. Symbolbild

Wie es in der Polizeimeldung heisst, hat sich in Oberriet an der Eichbergstrasse eine unbekannte Täterschaft in die Sammeltiefgarage eingeschlichen und zwei E-Bikes gestohlen. Die Deliktsumme beläuft sich auf über 10’000 Franken.

In Lüchingen im Gillimoos verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einer Garage und stahl zwei Velos im Wert von insgesamt mehreren tausend Franken. Es entstand Sachschaden von über 100 Franken. (kapo/chs)