Negative Google-Bewertungen wegen Bier-Home-Delivery:

Wer auf dem Zeltplatz auf dem Trockenen sitzt (gemeint ist natürlich nicht der Untergrund), muss am Open Air St.Gallen eigentlich nicht verzagen. Er oder sie kann auf die Home-Delivery setzen. Sie funktioniert so: Die Besucherinnen und Besucher können sich das Bier (oder andere Getränke) im 24er beziehungsweise im Sixpack direkt aufs Gelände liefern lassen und an der Abholstelle beim Aldi-Festivalshop abholen.

Begehrtes Gut: Bier aus der PET-Flasche. Bild: Nik Roth

Die Öffnungszeiten dieser Abholstelle stossen jetzt aber einigen Gästen sauer auf. Diverse Google-Bewertungen lassen zumindest darauf schliessen. «Bier nur zwischen 11 und 16 Uhr abholbar?», «Schlechtes Openair, kriegst kein Bier mehr ab 18 Uhr», «Ab 18 Uhr kein Home-Delivery-Bier mehr. Was für eine Abzocke», so die O-Töne.

Was hat es damit auf sich? Die Öffnungszeiten der Abholstelle sind auf der OASG-Homepage aufgeschaltet. Am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Aber Bier, darüber muss sich niemand streiten, der schon mal im Sittertobel war, gibt es auch darüber hinaus an allen Ecken und Enden zu kaufen. Wenn auch nicht im 24er-Pack.

Open-Air-Mediensprecherin Nora Fuchs sagt dazu auf Anfrage, die Öffnungszeiten der Home-Delivery seien auf der Homepage klar kommuniziert. Wer vorbestellt und bis 18 Uhr seine Getränke nicht abholt, muss sich also bis zum nächsten Tag gedulden. (ghi)