Künstler sprayen am Open Air für einen guten Zweck

Bild: Stefan Marolf

Martin Tiziani arbeitet am Stand von Viva con Agua an einem Graffiti mit dem Slogan «Art creates water». Er ist einer von vier Künstlerinnen und Künstlern, die während des Festivals am Stand im Einsatz waren. Er sagt: «Es geht vor allem darum, die Besucherinnen und Besucher auf die Anliegen von Viva con Agua aufmerksam zu machen.» Sein Werk, das er im Lauf des Tages vor Ort fertigstellt, stellt er Viva con Agua zur Verfügung – es wird den ganzen Sommer lang an weiteren Festivals und Veranstaltungen zu sehen sein. (ste)