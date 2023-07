Fazit der Organisatoren: Ausverkauft und euphorisch

Die 45. Ausgabe des Traditionsfestivals geht in diesen Momenten mit dem Schlusskonzert von Hecht zu Ende. Die euphorische Stimmung der vier Tage erreichte am Sonntag nochmals einen absoluten Höhepunkt – in einer Medienmitteilung ziehen die Organisatoren eine sehr positive Bilanz. Mit 110’000 Besucher über die vier Festivaltage, vielen gelungenen Optimierungen, musikalischen Highlights wie Peter Fox, Kraftklub, Tash Sultana, The Lumineers oder Aurora, Von wegen Lisbeth und Nura.

Der aus gesundheitlichen Gründen abwesende Headliner Lewis Capaldi sorgte für einen Hühnerhautmoment am Festival. Das ganze Festival sang seinen Song «Someone You Loved».

Das gute Wetter der intensiven Bauwochen hatte zwar nicht über das gesamte Festival Bestand, aber die zusätzlichen Bodenschutzmassnahmen sowie das neue Ein- und Ausgangskonzept sorgten dafür, dass trotz Regengüssen ein friedliches und restlos ausverkauftes Festival über die Bühnen ging – mit äusserst wenigen Sanitäts- und Sicherheitsfällen, heisst es weiter im Communiqué.

Auf dem Gelände konnten die umfassenden zusätzlichen Bodenschutzmassnahmen dem zwischenzeitlichen Regen trotzen und die Besucherinnen und Besucher auch auf dem Gelände und zwischen den verschiedenen Bühnen und Quartieren effektiv entflechten. Die zusätzlichen 20 Prozent Toilettenanlagen sorgten zudem für kurze Anstehzeiten bei den WCs.

Mehr vegetarische und vegane Angebote

Ein nachhaltiges Anliegen des Festivals war der Ausbau des vegetarischen und vor allem veganen Angebots in der Gastronomie. Das Publikum habe diese Erweiterung des Verpflegungsangebots extrem positiv angenommen, schreibt das Open Air in der Mitteilung. Im Zeichen der Nachhaltigkeit wurden für warme Duschen Sonnen-, Wind- und Muskelkraft eingesetzt.

Für alle Fans, welche die nächste Ausgabe jetzt schon kaum erwarten können, startet morgen um 8 Uhr der Ticketvorverkauf 2024 mit einer limitierten Spezialaktion. (oasg/vtu/elh)