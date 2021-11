Justiz Gefängnis und Landesverweis für Messerstecher: Kreisgericht spricht 32-Jährigen schuldig Zwischen einem 32-jährigen Mann und einem Bekannten brach ein Streit aus. Auf einem Parkplatz stach der eine dem anderen ein Messer in die Brust, sodass er notoperiert werden musste. Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Täter wegen vorsätzlicher Tötung schuldig.

Mit einem Küchenmesser fügte der Angeklagte seinem Kontrahenten lebensgefährliche Verletzungen zu. Bild: iStockphoto

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden kosovarischen Staatsangehörigen, die sich seit Kindertagen kennen, hatte sich im Juli 2020 ereignet. Dem 32-jährigen Beschuldigten wurde vor Gericht vorgeworfen, er habe seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Laut Anklageschrift musste dem Opfer in einer Notoperation ein Teil des verletzten Lungenflügels entfernt werden. Zudem seien der linke Trapezmuskel durchtrennt, eine Rippe gebrochen und das Brustfell verletzt worden.

Wohnort des Beschuldigten aufgesucht

Die beiden Männer begegneten sich am Kreisgericht St.Gallen wieder. Die vorsitzende Richterin befragte an der Gerichtsverhandlung zunächst das Opfer. Der Mann erzählte, er habe in einem Lokal in St.Gallen vom Beschuldigten wüste Beschimpfungen mit schlimmen Beleidigungen gegen seine Mutter auf sein Mobiltelefon erhalten. Um die Sache zu klären, seien sie nach draussen gegangen. Bevor es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sei, sei jemand dazwischengegangen, und er habe sich von diesem Ort entfernt. Laut seinen Ausführungen ging er später zusammen mit Verwandten und Kollegen zum Wohnort des Beschuldigten im Westen der Stadt St.Gallen, um die Sache friedlich zu klären. Dort auf dem Parkplatz sei dieser sofort mit einem Messer auf ihn losgegangen.

Der Beschuldigte betonte, er habe den Bekannten nicht verletzen wollen. Er habe eine «schlechte» Nachricht gesendet, aber eigentlich eher aus Spass. Das mache man in seinem Kulturkreis unter Kollegen so, und zwar ohne böse Absicht. Der Bekannte sei dieses Mal genervt darüber gewesen, und dieser habe ihm drei Kopfschläge gegeben. Als er zu Hause gewesen sei, habe er einen Anruf erhalten, und ihm sei gesagt worden, man werde ihn umbringen. Schliesslich sei der Bekannte mit drei Männern auf den Parkplatz vor seinem Zuhause gekommen. Er habe Panik gehabt, als er bedroht und beschimpft worden sei. Und so sei es zum Messerstich gekommen.

Genugtuung von 40'000 Franken

Der Staatsanwalt beantragte, der Beschuldigte sei wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und mehrfacher schwerer Körperverletzung schuldig zu erklären und mit einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren zu bestrafen. Für die Dauer von zehn Jahren sei er des Landes zu verweisen. Es gebe aus Sicht der Anklage kein eindeutiges Motiv für die Tat. Gemäss den Aussagen der Beschuldigten und Auskunftspersonen hätten die beiden vorher ein gutes Verhältnis gehabt. Das Opfer habe den Beschuldigten jeweils als Onkel bezeichnet. Dies deute darauf hin, dass er in der Hierarchie über den anderen gestanden habe. Die Begleiter des Opfers hätten ausgesagt, sie seien bereits auf dem Weg zurück zum Auto gewesen, als der Beschuldigte zugestochen habe.

Die Rechtsvertreterin des Privatklägers verlangte, es sei ihrem Mandanten eine Genugtuung zuzusprechen. Der Beschuldigte habe sich gegenüber dem Opfer beleidigend, provokativ und aggressiv verhalten und sich durch nichts beruhigen lassen. Ihr Mandant habe als Langzeitfolge einen bleibenden Kraftverlust im linken Arm und eine erhebliche Beeinträchtigung der Lungenkapazität erlitten.

Verteidigung fordert Freispruch

Der Verteidiger forderte einen vollumfänglichen Freispruch. Falls der Beschuldigte dennoch einen Schuldspruch erhalte, sei er maximal zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen. Auf eine Landesverweisung sei in jedem Fall zu verzichten. Sein Mandant habe sich angegriffen gefühlt, erklärte der Verteidiger. Er sei dabei einer Mehrzahl von Angreifern gegenübergestanden. Damit sei rechtfertigende Notwehr gegeben. Die Aussage des Opfers, er habe die Sache mit den Beleidigungen friedlich klären wollen, sei unglaubwürdig. Dazu hätte er nicht drei weitere Personen für den Besuch beim Beschuldigten aufbieten müssen.

Das Kreisgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es sprach den Beschuldigten der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 5,5 Jahren. Er muss die Schweiz für sechs Jahre verlassen. Die Landesverweisung wird im Schengener Informationssystem ausgeschrieben. Dem Opfer hat er eine Genugtuung von 10'000 Franken zu zahlen. Die Verfahrenskosten von rund 43'000 Franken gehen zu seinen Lasten.