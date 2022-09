Notfallversorgung Mehr Verlegungen von Patienten, längere Wartezeiten auf dem Notfall: Die SP befürchtet einen Versorgungsnotstand in der Region Wil und verlangt Auskunft Patientinnen und Patienten müssten wegen akuten Platzmangels in andere Spitäler verlegt werden – nach St.Gallen, Uznach, in den Thurgau oder nach Winterthur. In der Region kennt fast jeder solche Erzählungen. Was ist daran dran? Die SP verlangte Auskunft.

Eingang zur Notfallstation des Spitals Wil. Bild: Reto Martin

Ist die Versorgung kranker oder verunfallter Personen in Wil und Umgebung gefährdet? Müssen Wiler Patientinnen und Patienten aus Platznot in andere Spitäler verlegt werden? Solche und ähnliche Fragen treiben die Bevölkerung in der Region Wil um. Ihre Sorgen und Ängste haben auch die SP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament ereilt. «Versorgungsnotstand in der Region Wil nach Schliessung der Spitäler Flawil und Wattwil?», hat sie ihren Vorstoss überschrieben. Und darin auch festgehalten:

«Die Umsetzung der Spitalstrategie geht in der Region Wil zu Lasten der Patientinnen und Patienten und des medizinischen Personals.»

Weniger Betten – es fehlt da Personal

Nun liegt die Antwort der Regierung vor – und sie liefert nebst Erklärungen auch Zahlen. Sie verhehlt nicht: Der Platz in Wil ist knapp. Es mussten deutlich mehr Patientinnen und Patienten verlegt werden – die Zahl der Verlegungen habe sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Die Gründe dafür können medizinische sein. Doch nicht nur. Es stecken auch betriebliche Ursachen dahinter. Phasenweise standen nicht alle der ohnehin schon knappen Betten zur Verfügung. So konnten im Mai am Spital Wil fünf Betten wegen Personalmangels nicht betrieben werden, am Kantonsspital waren es 66, in Walenstadt neun.

Die angespannte Personalsituation bekamen auch die Spitäler Grabs und Altstätten zu spüren, wenn auch anders. Beide konnten im Frühsommer zwar alle Betten betreiben, doch wegen Personalmangels war in Grabs der geplante Ausbau um 20 Betten, in Altstätten der Ausbau um fünf Betten nicht möglich. Einzig das Spital Linth scheint über genügend Personal zu verfügen und konnte Vollbetrieb fahren.

Die St.Galler Spitäler seien keine Einzelfälle, hält die Regierung fest.

«Derzeit verfügen viele Schweizer Spitäler nicht über genügend Fachkräfte, um alle Betten betreiben zu können.»

Und sie fügt gleich noch an: «Die Situation wäre aber im Kanton St.Gallen ohne Konzentration der Spitalstandorte noch ausgeprägter.»

Erweiterungsbau soll Entlastung bringen

Wie gross der Druck auf die Betten in Wil ist, zeigt eine andere Zahl. Die Belegung von Januar bis Mai betrug in Wil 88 Prozent – und war damit die höchste im Kanton. Am Kantonsspital lag die durchschnittliche Bettenbelegung bei 81 Prozent, am tiefsten war sie in Walenstadt mit 68 Prozent.

Dass sich der Druck auf das Spital Wil nach der Schliessung von Flawil und Wattwil verstärken wird, hatten die Verantwortlichen «eingeplant». Trotzdem wurden sie auf dem falschen Fuss erwischt. Der Grund: Wattwil wurde deutlich früher geschlossen als ursprünglich geplant – nämlich im März 2022 und nicht erst im Herbst 2023. Das blieb nicht ohne Folgen für Wil: Die Frequenzen stiegen, doch die räumlichen Kapazitäten fehlten.

In einem Jahr sollen in Wil genügend Betten zur Verfügung stehen. Dann wird der geplante Erweiterungsbau – ein Modulbau – bezugsbereit sein. Vor kurzem fuhren die Bagger auf. Heute stehen in Wil 90 Betten zur Verfügung, künftig werden es 100 sein. «Mit dem Bezug des Modulbaus im August 2023 sollte das Spital Wil über genügend Räume verfügen», schreibt die Regierung in ihrer Antwort.

Noch ist es nicht so weit. Das Spital kam wiederholt an seine Grenzen und sah sich gezwungen, behelfsmässig darauf zu reagieren – ambulant genutzte Räume und Büros wurden umgenutzt, Arbeitsplätze ins Personalhaus ausgelagert oder ins Homeoffice verschoben. Kurzfristig konnten so 15 Betten geschaffen werden – eine provisorische Lösung.

Ausbau – Gebühr – Unterschriften

Auch die Notfallversorgung sei nur noch schwer zu bewältigen, hält die SP fest. Die Fälle am Spital Wil hätten sprunghaft zugenommen. Senad Tabakovic, ärztlicher Leiter der Notfallstation, bestätigte dies vergangene Woche gegenüber dieser Zeitung. Doch:

«Wir haben bis jetzt noch immer alle Patienten aufnehmen können.»

Die Notfallstation sei nicht überlastet, aber die Mitarbeitenden seien stark gefordert. Die Spitalschliessungen hätten einen Einfluss, doch der Druck auf die Notfallstationen steige weltweit. In den nächsten Wochen wird die Notfallstation am Spital Wil denn auch erweitert; die Arbeiten dauern etwa bis Mitte Dezember.

Die Entlastung der Notfallstationen der Spitäler ist schweizweit ein Thema. Zürich will dies erreichen, indem Patienten künftig eine Gebühr bezahlen müssen, wenn sie wegen einer Kleinigkeit auf den Notfall gehen. Das sei eine «völlig abwegige Idee», sagt der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi, der sich seit Monaten für eine Verbesserung der St.Galler Notfallversorgung einsetzt. Momentan denkt er über eine Volksinitiative nach; ob die Unterschriftensammlung tatsächlich lanciert wird, ist noch offen.