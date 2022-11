Nomination Ständerat soll progressiver werden: Die Grünen Kanton St.Gallen nominieren Franziska Ryser einstimmig Die Mitgliederversammlung der Grünen Kanton St.Gallen hat Franziska Ryser einstimmig als Ständeratskandidatin nominiert. Ständerätin Maya Graf (BL) war per Video zugeschaltet und berichtete über die Arbeit in der kleinen Parlamentskammer.

Strahlende Gesichter: Franziska Ryser wurde einstimmig von ihrer Partei nominiert. Bild: PD

Die kantonalen Grünen haben sich am Montagabend zu einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im St.Galler Schulhaus St.Leonhard getroffen, schreibt die Partei in einer Medienmitteilung am Dienstag. Haupttraktandum der Versammlung war die Nomination für die Ersatzwahl in den Ständerat. Parteipräsident Daniel Bosshard begründete den Antrag des Kantonalvorstands, Franziska Ryser ins Rennen um die Nachfolge von Paul Rechsteiner zu schicken wie folgt: «Franziska kann den kommenden Generationen im Ständerat eine Stimme geben.» Ständeratswahlen seien Persönlichkeitswahlen und Franziska Ryser sei ein Aushängeschild für die Grünen. Nach ihrer Wahl in den Nationalrat 2019 habe sie sich in Bern rasch Respekt verschafft.

Franziska Ryser hat das Zeug zur Ständerätin

«Mit starken Persönlichkeiten haben die Grünen auch in ländlich geprägten Kantonen eine Chance, Ständeratsmandate zu gewinnen – das hat sich 2019 in Glarus und Baselland gezeigt», betonte Daniel Bosshard weiter. Damit leitete er zum zweiten Teil der Präsentation über: Die ehemalige Nationalratspräsidentin und heutige Ständerätin Maya Graf (BL) schaltete sich live per Videochat in die Versammlung. Sie berichtete unter anderem darüber, wie sich die politische Kultur im Ständerat von jener im Nationalrat unterscheidet: «Der persönliche Austausch und die konsensorientierte Zusammenarbeit sind im Ständerat besonders wichtig.» Graf zeigte sich überzeugt, dass Franziska Ryser das Format einer Ständerätin hat.

«Mit ihrer Sachkompetenz und ihrer Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg Lösungen zu finden, wäre Franziska eine ideale Verstärkung für unsere Grüne Ständeratsgruppe.»

Ryser sagte zu ihrer Motivation: «Die Dekarbonisierung wird in den kommenden 20 Jahren vieles verändern, sowohl in der Gesellschaft wie für die Wirtschaft. Diesen Wandel möchte ich mitgestalten.» Neben einer sicheren Energieversorgung will Ryser sich für eine paritätische Elternzeit und gute Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaft einsetzen, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Sie betonte, dass sie mit Stolz den Kanton St.Gallen vertreten werde, und lobte ihre Heimat als Region der landschaftlichen und menschlichen Vielfalt. Für den Kanton will Ryser bessere ÖV-Anbindungen an den internationalen Bodenseeraum. Als zweites Anliegen nennt sie die Beziehungen zur EU. Sie sei bereit, einen engagierten Wahlkampf zu führen. Die Voten der Mitglieder und die einstimmige Nomination zeigten, dass Ryser dabei auf die Unterstützung der Parteibasis zählen kann. (pd)