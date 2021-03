Neuer Fahrplan Ärger über langsame Züge zwischen St.Gallen und Bern: Das sagt der Bundesrat Seit dem Fahrplanwechsel müssen Passagiere auf der Strecke St.Gallen-Bern entweder in Zürich umsteigen oder eine längere Fahrzeit in Kauf nehmen. Bundespolitikerinnen und -politiker bemängeln, die Verbindung in den Osten habe damit massiv an Attraktivität eingebüsst. Jetzt hat der Bundesrat geantwortet.

St.Gallen-Bern in zwei Stunden, ohne Umsteigen: Diese Schnellzugverbindung gibt es seit Dezember nicht mehr. Die Fahrgäste müssen nun entweder in Zürich den Zug wechseln. Oder sie nehmen weiterhin den Intercity 1 - der aber länger unterwegs ist, weil er neuerdings zusätzlich in Gossau, Flawil, Uzwil, Wil, und Zürich-Oerlikon hält.

Die Linie St.Gallen-Bern-Genf gilt als Paradestrecke der SBB. Die Direktverbindungen auf dieser Linie sind prestigeträchtig und auch politisch umkämpft. Prompt wehrten sich Ostschweizer Mitglieder des Bundesparlaments schon in der Wintersession gegen die Fahrplanänderungen. Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne/SG) reichte zusammen mit Claudia Friedl (SP/SG), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG) und Nicolo Paganini (Die Mitte/SG) eine Interpellation ein. «Ob man sich nun für einen zusätzlichen Zugwechsel oder für eine zusätzliche Viertelstunde Fahrtzeit entscheidet - von St.Gallen den Zug in Richtung Bern zu nehmen, hat mit dem Fahrplanwechsel massiv an Attraktivität eingebüsst», schrieb Ryser.

«Das gilt selbstredend auch für die Gegenrichtung, etwa für Messe- und Kongressgäste oder für Feriengäste aus der Westschweiz, welche die Ostschweiz derzeit als beliebtes Ziel für sich entdecken.»

Ryser wollte vom Bundesrat wissen, wie er diese Verschlechterung rechtfertige. Dies auch vor dem Hintergrund der Klimaziele. Zweitens fragte sie, ob auch die Regierung der Meinung sei, auf der Hauptachse Ost-West brauche es mindestens einmal pro Stunde eine direkte und schnelle Verbindung. Und drittens: «Ab wann darf die Metropolitanregion St.Gallen-Bodensee wieder auf attraktive und direkte Verbindungen Richtung Bundeshauptstadt und Genferseeregion zählen?»

Tenor des Bundesrats: Die Ostschweiz soll zufrieden sein

Inzwischen hat der Bundesrat reagiert. Der Grundtenor seiner Antwort: Die Ostschweiz hat überhaupt keinen Grund zur Klage.

«Der Fernverkehr wurde in der Ostschweiz mit dem Fahrplanwechsel vom letzten Dezember wesentlich ausgebaut.»

Das Angebot entspreche dem Entscheid des Parlaments zum Bahnausbauschritt 2025. «Wie vorgesehen gewährleisten die Neigezüge schnelle Verbindungen zwischen Zürich und St.Gallen und der Intercity 1 nach Bern die Anbindung von Wil, Uzwil, Flawil und Gossau.» Der Eurocity Zürich-München fahre nun in vier Stunden, ab Dezember 2021 gar in dreieinhalb Stunden zwischen den beiden Städten. Ebenso werde der Intercity 5 ab Dezember 2021 in der Regel einmal stündlich über St.Gallen hinaus bis Rorschach verlängert. «Neu verkehren ab St.Gallen in den Hauptverkehrszeiten zwei statt nur ein schneller Intercity ohne Zwischenhalte. Beide schnellen Züge haben in Zürich perrongleiche Anschlüsse, damit Bern ohne Zeitverlust ab St.Gallen erreichbar ist.» Mit anderen Worten: Das Umsteigen auf demselben Perron in Zürich ist aus Sicht des Bundesrats nicht die Rede wert.

Weiterhin direkt an den Genfersee - aber nicht via Bundesstadt

Zur längeren Fahrzeit des Intercity 1 schreibt der Bundesrat: «Dank den Zwischenhalten können wesentlich mehr Fahrgäste von der Direktverbindung profitieren, insbesondere die für die Ostschweiz wichtigen Verkehrsknoten Gossau und Wil.» Mit dem Intercity 5 - auch wenn dieser nicht via Bern fährt - bleibe die Genferseeregion weiterhin «umsteigefrei und schnell» mit St. Gallen verbunden. «Mit diesem Ausbau profitieren mehr Städte und Regionen in der Ostschweiz und ein Grossteil der Fahrgäste von den Verbesserungen.»

Nicht nur die (direkt betroffenen) Bundespolitiker sind mit den Verbindungen auf der Strecke Bern-St.Gallen unglücklich. Die Änderungen entsprechen auch nicht den Wünschen des Kantons St.Gallen. Dieser akzeptiert sie aber inzwischen, da dafür schnellere Fahrzeiten zwischen St.Gallen und Zürich möglich sind.