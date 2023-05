Neue Spitalorganisation «Das ist unhaltbar»: St.Galler SP ärgert sich über die Pläne der Regierung – künftig soll der Verwaltungsrat neue Spitalstandorte festlegen können Die Reform der Spitalorganisation ist angestossen, die Ideen der St.Galler Regierung liegen seit Freitag auf dem Tisch. Künftig soll der Verwaltungsrat neue Spitalstandorte und die Standorte der Gesundheits- und Notfallzentren festlegen. Das missfällt der SP.

Wird bei schweren Unfällen angeflogen: das Kantonsspital St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Nur noch ein Spitalverbund und mehr unternehmerische Freiheiten: So sollen die St.Galler Spitäler konkurrenzfähiger werden. Heute ist ihr Handlungsspielraum eingeschränkt. So dürfen sie ausserhalb des Spitalareals keine ambulanten Leistungen anbieten, anders als etwa die die Thurgauer Spitäler. Sie könnten auch nicht ein ausserkantonales Spital übernehmen, wie dies dem Kantonsspital Graubünden in Walenstadt möglich war.

Dass die St.Galler Spitäler künftig nicht mehr derart an der kurzen Leine geführt werden sollen, darüber ist sich das Kantonsparlament weitgehend einig. Nun hat die Regierung am Freitag ihre Idee der neuen Spitalorganisation präsentiert. Einige Anpassungen bergen politischen Sprengstoff.

Spitalschliessungen: Parlament redet mit

So erhält der Spitalverwaltungsrat deutlich mehr Kompetenzen. Er entscheidet künftig über neue Spitalstandorte. Allerdings kann er nicht einfach einen der bestehenden Standorte St.Gallen, Grabs, Uznach und Wil schiessen. Sie bleiben in der Kompetenz des Kantonsparlaments. «Für die SP ist elementar, dass ein solcher Beschluss dem fakultativen Referendum unterstellt wird, damit die Stimmbevölkerung das letzte Wort hat», sagt Fraktionspräsidentin Bettina Surber. So hatte die SP auch versucht, das Spital Wattwil zu retten, ohne Erfolg. Der Kanton schloss das Regionalspital, die Ausserrhoder Privatklinik Berit stieg als Käuferin ein.

Auch die Standorte von Gesundheits- und Notfallzentren legt neu der Spitalverwaltungsrat fest. Ist die Versorgung in einer Region gefährdet, kann ihn die Regierung verpflichten, dort ein Zentrum zu betreiben. Die Schaffung von Gesundheits- und Notfallzentren sei ein Versprechen an jene Regionen gewesen, deren Spital geschlossen wird, hält die SP fest. «Dass dieses Versprechen keine Geltung mehr haben soll, ist für uns unhaltbar.»

SVP hofft auf Ende staatlicher Finanzhilfen

Die SVP-Fraktion betont in ihrer ersten Reaktion die finanziellen Aspekte. Die Regierung erhofft sich durch die Anpassungen der Spitalorganisation nämlich Einsparungen von bis zu 14 Millionen Franken jährlich. Das gefällt der SVP. Sie hofft, dass staatliche Finanzhilfen für die Spitäler nun ein Ende haben. Dass der Verwaltungsrat mehr Kompetenzen erhält, dürfte bei der SVP kaum auf Widerstand stossen. Hatte sie doch selber die Frage aufgeworfen, ob «konsequenterweise nicht auch die Festlegung der Spitalstandorte» in die Kompetenz der neuen Organisation überführt werden müsste.

Weitere Reaktionen blieben bislang aus. Das wundert nicht weiter. Denn die Regierung hat ihre Vorschläge nun in die Vernehmlassung gegeben; diese dauert bis Ende August. Die Freisinnigen hatten bereits in früheren Vorstössen festgehalten: «Fragen zu Standorten und Leistungskonzentrationen sind unternehmerisch und nicht politisch zu beantworten.»

Spannend wird sein, wie die Mitte – die Partei von Gesundheitschef Bruno Damann – reagiert. Etwa auf den Vorschlag der Regierung, an der Rechtsform der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt festzuhalten. Hatte die Mitte doch kritisiert, die heute Rechtsform sei «in einer Zeit, in der Entscheide schnell getroffen werden müssten, zu schwerfällig und zu langsam».