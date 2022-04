Nesslau Flugzeugabsturz im Alpstein: Menschliche Überreste und Wrackteile gesichert – Pilot identifiziert Der vermisste Pilot der Cessna, die über dem Alpstein abgestürzt ist, konnte identifiziert werden: Der 63-jährige Italiener wurde beim Absturz getötet. Am Mittwoch, kurz nach 13.35 Uhr, wurde das Kleinflugzeug im Bereich Säntis vermisst gemeldet.

Kleiner Wrackteile sowie menschliche Überreste konnten gesichert werden. Bild: Kapo SG

Trotz unwegsamem Gelände und schlechter Witterung gelang es der Kantonspolizei St.Gallen und deren Partner kleinere Wrackteile ins Tal zu bringen und zu sichern. Wie es in der Mitteilung der Polizei heisst, konnten «dabei auch menschliche Überreste gesichert werden.» In Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St.Gallen wurden diese analysiert. Die genetischen Abklärungen und Laborauswertungen haben bestätigt, dass es sich dabei um Gewebe des vermissten 63-jährigen Italieners handelt, welcher das Flugzeug pilotierte.

Armee und Rega bei der Suche involviert

Das Kleinflugzeug wurde am Mittwoch im Bereich des Säntis vermisst. In der Folge wurde ein Grosseinsatz der Rettungsorganisationen von Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen eingeleitet. Auch die Armee und die Rega waren in die Suche nach der Maschine involviert. Die Absturzstelle liegt auf St.Galler Kantonsgebiet im Bereich Grüehorn auf rund 1700 Metern über Meer, nahe der Silberplatten.

Das Wrack des Kleinflugzeugs wurde im Bereich Grüehorn in der Nähe der Silberplatten gefunden. Bild: Kapo SG/Google Street View

Die Maschine stürzte in einem sehr steilen Gebiet ab, in dem Steinschlag-Gefahr herrschte. Schlechte Wetterverhältnisse und einsetzender Schneefall beeinträchtigen die Bergungsarbeiten. Die Verantwortlichen hatten deshalb entschieden, vorerst keine Einsatzkräfte direkt im Gebiet abzusetzen. Zudem wurde damit gerechnet, dass es vermutlich keine Überlebenden geben dürfte. (kapo/chs)