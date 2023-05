Naturschutz «Jungtiere haben kaum eine Chance» – darum wird der Feldhase bei uns immer seltener Vor einigen Jahrzehnten war der Feldhase eine der meistverbreiteten Tierarten der Schweiz. In den letzten Jahren schrumpfte der Bestand im Kanton St.Gallen konstant. Schuld am Rückgang ist vor allem die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Lebensraumes. Das Amt für Jagd und Fischerei kämpft darum für eine Entlastung der Landschaft.

Dem Feldhasen fehlen mehrere Hektaren an ungestörtem Lebensraum. Bild: Ökobüro Hugentobler AG, Alt

Es steht schlecht um Meister Lampe. Der Feldhase tauchte früher in hoher Zahl in der Jagdstatistik auf. 1947 wurden im Kanton St.Gallen noch rund 2800 Stück erlegt, im vergangenen Jahr waren es gerade noch sieben Tiere. Weitere 22 Feldhasen kamen 2022 im Strassenverkehr, wegen Landmaschinen oder anderer Ursachen ums Leben.

Eine Mehrheit der St.Galler Jägerinnen und Jägern schont den Feldhasen seit mehreren Jahren freiwillig. Trotz Schonung hoppeln immer weniger Hasen über die Felder.

Kaum Schutz vor Mähmaschinen und Fressfeinden

Dieser drastische Rückgang zeigt sich vor allem in Gebieten mit intensiver Graslandbewirtschaftung. Simon Meier vom Amt für Jagd und Fischerei weiss, wie der Hase läuft: «Weil die Wiesen so oft gemäht werden, haben junge Feldhasengenerationen kaum eine Chance.» Das liege an der Intensivierung und Ertragssteigerung der Landwirtschaft während der letzten Jahrzehnte.

In der Nachkriegszeit war der Feldhase bei uns eine der häufigsten Tierarten. Er wurde als Fleischquelle gejagt. Zum Vergleich: Damals waren Schalenwildarten wie Hirsch, Reh, Wildschwein oder Gams in der Schweiz fast ausgerottet. Bis heute haben sich die Bestände praktisch in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Während der Feldhase immer seltener wurde, hat sich das Schalenwild seit Jahren wieder vielerorts angesiedelt und breitet sich noch immer aus.

Hohe Reproduktion löst Problem nicht

Ein ausgewachsener Hase hat laut Meier nur wenige natürliche Feinde. Doch die Jungtiere würden durch Raubtiere wie Fuchs, Graureiher, Storch oder der Hauskatze bedroht.

Auch die hohe Reproduktion der Hasen kann das Problem nicht lösen. Das Hasenweibchen – die Zibbe – kann pro Jahr drei bis vier Würfe mit bis zu fünf Jungtieren zur Welt bringen. Der Superfötismus bei Hasen bewirkt, dass ein Weibchen bereits wieder trächtig werden kann, bevor sie ihren Nachwuchs geboren hat. Doch das Problem liegt nicht beim Nachwuchs, sondern in der Umgebung, in der dieser aufwachsen soll.

Fehlt der sichere Lebensraum, hilft auch die hohe Reproduktion der Hasen nicht. Bild: Imago Stock&people

Mehr Schutzflächen und weniger Eingriffe

Meier sagt: «Der Druck auf die Lebensräume durch die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung ist extrem gross.» Auch Überbauungen und die Industrie würden zum Verlust des Lebensraums beitragen. Es brauche vor allem Massnahmen seitens der Landwirtschaft. Das Amt für Jagd und Fischerei sieht verschiedene Möglichkeiten: «Wenn der Lebensraum der Wildtiere vom Menschen zu intensiv genutzt wird, muss er beruhigt oder anders verbessert werden.»

Denkbar seien etwa Ökowiesen, welche erst ab dem 15. Juni gemäht werden. Diese würden den Hasen mehr Zeit geben, ihren Nachwuchs aufzuziehen und förderten gleichzeitig die Biodiversität. «Zudem ist es wichtig, mehr Hecken und Buntbrachen zu pflanzen, um den Hasen eine Schutzumgebung zu bieten.» Buntbrachen sind mehrjährige, mit einheimischen Wildkräutern angesäte Flächen oder Streifen auf Ackerland.

Auch Waldränder sollen ökologisch aufgewertet werden. Meier sagt: «Dass diese Massnahmen der Hasenpopulation helfen, sieht man etwa in Teilen der Rheinebene, wo genügend solche Elemente vorhanden sind». Dieser Ansatz deckt sich mit der Biodiversitätsstrategie des Kantons St.Gallen. Gemäss Meier ist dies zwingend, denn: «Nicht nur für den Feldhasen wird der Lebensraum immer knapper.»