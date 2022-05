Natur Rücksichtsloses Posieren für das perfekte Foto: Die Selfie-Kultur führt im liechtensteinischen Ruggell zu zertrampelten Schwertlilienfelder Seit April zeigen sich die Schwertlilien in ihrer blauen Pracht. Dies lockt viele Neugierige an, was aber auch negative Auswirkungen mit sich bringt. Im Ruggeller Riet in Liechtenstein zeigt sich die Naturwacht besorgt. Eine grenzüberschreitende Kampagne soll für die Folgen sensibilisieren.

Die Schwertlilien im Ruggeller Riet sind beliebte Foto-Hotspots. Bild: Picasa

Der Frühling im liechtensteinischen Ruggeller Riet zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite: Alles fängt an zu blühen und zu gedeihen. Süsslich riechender Duft und ein blaues Blumenmeer erstreckt sich über die einstig grünen Felder des Naturschutzgebietes. Die sibirischen Schwertlilien erwachen aus dem Winterschlaf und locken viele Naturbegeisterte an. Dies trägt aber auch negative Auswirkungen mit sich.

Posieren inmitten der Felder

Blumenfelder sind ein beliebter Instagram-Hotspot. Die Menschen stellen sich gekonnt inmitten der Felder in Pose, grinsen fröhlich in die Kamera. Schon ist der nächste Instagram-Post gesichert. Nur wenige sind sich aber den damit einhergehenden Folgen bewusst. Die Selfie-Kultur schadet den lokalen Lilienfeldern. Dies ist bei den sibirischen Schwertlilien im Naturschutzgebiet des Ruggeller Riets der Fall. In einer Mitteilung des Liechtensteiner Amts für Umwelt heisst es, dass sie besonders in den letzten zwei Jahren – wegen der Reisebeschränkungen durch Corona – beobachten konnten, wie viele Menschen sich in der dortigen Natur aufgehalten haben.

Durch die zunehmende Wichtigkeit von Social Media und der damit einhergehenden Selfie-Kultur reiche vielen Begutachtern ein Landschaftsfoto nicht aus, heisst es weiter. Trotz des Wegegebots – in einem Schutzgebiet ausschliesslich die ausgewiesenen Wege zu benutzen – und dem Schutzstatus der Schwertlilie, begeben sich, gemäss dem Amt für Umwelt, viele Besuchende rücksichtslos ins Feld und hinterlassen Trampelspuren. Manchmal würden sie sich sogar im Feld hinlegen. Oliver Müller, Leiter der Naturwacht, zeigt sich besorgt:

«Dass innerhalb von Naturschutzgebieten ein Wegegebot gilt und die Schwertlilie eine geschützte Art ist, scheinen viele nicht zu wissen oder einfach zu ignorieren.»

In der Mitteilung heisst es weiter, dass die Leute offensichtlich auch die drohende Busse in Kauf nehmen würden.

Informationskampagne zur Sensibilisierung der Naturbesucher

Zunehmend ist das Problem auch in der Vorarlberger Nachbarsgemeinde Feldkirch, im Naturschutzgebiet Bangser Ried, anzutreffen. Feldkirch, Ruggell, Vorarlberg und der Liechtenstein schweissen sich zusammen, um dem Problem entgegenzusteuern. Man versuche, die Naturbesuchenden mit einer Informationskampagne mehr über die Folgen zu sensibilisieren. Während der Blütezeit sollen ausserdem bei Parkplätzen und bestimmten Wegpunkten Informationstafeln aufgestellt werden. In den sozialen Medien soll auf die Verhaltensregeln aufmerksam gemacht werden. Die Kontrollen vor Ort werden von der Naturwacht Feldkirch und Liechtenstein intensiviert.