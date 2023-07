St.Galler Ständeratswahlen Das Feld der Kandidierenden wird immer bunter: Nun will auch der Präsident von Aufrecht Schweiz St.Galler Ständerat werden Arber Bullakaj (SP), Meret Grob (Grüne), Oskar Seger (FDP) und nun auch Patrick Jetzer (Aufrecht): Vier St.Galler Parteien haben bereits ihre Kampfkandidatur für die Ständeratswahlen im Herbst lanciert. Und es dürften noch mehr werden.

Wahlkampferprobt: Patrick Jetzer (Aufrecht) wollte Zürcher Regierungsrat werden. Gleichzeitig kandidierte er auch für den Kantonsrat. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE (Zürich, 12. 2. 2023)

Patrick Jetzer? Der Mitbegründer und Präsident von Aufrecht Schweiz? Der Mann, der diesen Winter für den Zürcher Regierungsrat kandidiert hat? Der Zürcher Kantonsrat werden wollte? Der Autor des Buches «Corona Fakten Check»? Ja, dieser Patrick Jetzer will sich nun in Bundesbern für den Kanton St.Gallen stark machen. Denn: Jetzer ist seit kurzem im Bächli, Hemberg, daheim, zugezogen von Dübendorf. Und seit Freitag ist klar: Er will St.Galler Ständerat werden. Er steigt für Aufrecht St.Gallen in den Wahlkampf ein. Dass er für Aufrecht St.Gallen auch in den Nationalrat einziehen will, ist schon länger bekannt.

«Die Politik hat den Kompass verloren»

«Schluss mit Bevormundungswahn», hat Jetzer seine Medienmitteilung überschrieben, in der er seine Kandidatur bekannt gibt. Die vergangenen dreieinhalb Jahre habe sich die Politik «alle Mühe gegeben, uns Bürgern Freiheiten zu nehmen». Und diese Bemühungen hielten an. Er komme als Zuzüger nicht in den Kanton St.Gallen, «um euch zu zeigen, wie es geht!» Jetzer spricht dabei die Medienschaffenden an. Und er hält weiter fest: «Im Gegenteil, ich wende mich an die vielen St.Galler, welchen die Freiheit und Selbstbestimmung lieb ist.»

Das seien auch seine Werte, für die er und Aufrecht einstünden. Und dann führt Jetzer aus: «Die Politik hat den Kompass verloren. Sie kennt die biologischen Geschlechter nicht mehr. Sie will über unsere Gesundheit und unsern Körper bestimmen. Sie verteufelt das lebenswichtige Gas CO 2 und will uns die natürlichsten Energieträger nehmen.» Er setze sich ein für den Erhalt aller Energieträger und die Wiederherstellung der Souveränität und Neutralität. «Die Selbstbestimmung, inklusive Eigenverantwortung des Einzelnen muss gestärkt werden», so der Ständeratskandidat.

Jetzer arbeitete 25 Jahre in der Pharmaindustrie. Nachdem er als Organisator einer Corona-Kundgebung in Zürich in Erscheinung getreten war, sah sein Arbeitgeber die Treuepflicht verletzt und entliess ihn. Jetzer sprach damals gegenüber dem «Blick» von einer potenziell missbräuchlichen Kündigung und wollte sich eine Anwältin nehmen. Seither ist er selbstständig im Edelmetallhandel tätig. Er lebt in einer festen Beziehung, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel.

Demnächst dürfte eine fünfte Kandidatur dazukommen

Der Kanton St.Gallen hat zwei Sitze im Ständerat, aktuell besetzt von Esther Friedli (SVP) und Benedikt Würth (Mitte). Doch diese macht ihnen im Herbst eine ganze Reihe von Kandidierenden strittig. Bereits in den Wahlkampf eingestiegen sind Arber Bullakaj (SP), Meret Grob (Grüne), Oskar Seger (FDP) und nun Patrick Jetzer (Aufrecht). Die Grünliberalen haben angekündigt, ebenfalls eine Ständeratskandidatur zu präsentieren. Dies dürfte im August der Fall sein.