Nationale Wahlen Die St.Galler FDP geht mit «Perspektivkandidat» Oskar Seger ins Rennen um einen Ständeratssitz Der 33-jährige Kantonsrat Oskar Seger soll im Zuge des Wahlkampfs Erfahrungen sammeln und Bekanntheit erlangen. Der St.Galler Freisinn macht es damit wie die Grünen und die SP.

Die FDP geht mit Perspektivkandidat Oskar Seger ins Rennen um den Ständerat. Bild: Benjamin Manser

Oskar Seger kandidiert für den Ständerat, das schreibt die FDP am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung. Der 33-Jährige politisiert seit 2021 im Kantonsrat und präsidiert die Stadtsanktgaller FDP. Seger ist diplomierter Bauingenieur und Firmenteilhaber. Gemäss Communiqué verkörpert er «in seinen noch jungen Jahren die freisinnigen Tugenden wie kaum ein anderer». Wobei Seger noch den Segen der Delegiertenversammlung braucht, die am 17. August in Uzwil stattfindet und reine Formsache sein dürfte.

Bekannte Figuren winkten ab

Die FDP schreibt weiter, sie habe sich überlegt, ob sie überhaupt antreten wolle, «zumal die schweizweit bekannten Exponenten, namentlich die beiden Nationalräte Marcel Dobler und Susanne Vincenz-Stauffacher, sowie die beiden Regierungsräte Marc Mächler und Beat Tinner zurzeit nicht für eine Kandidatur zu Verfügung stehen». Wobei Dobler und Vincenz-Stauffacher beide schon versuchten, einen Platz in der kleinen Kammer zu ergattern. Beide scheiterten sie: Dobler 2019, Vincenz-Stauffacher im vergangenen Frühling.

Die Freisinnigen machen jedenfalls keinen Hehl aus der schwierigen Ausgangslage und sprechen von einer «Perspektivkandidatur». Die Definition davon liefern sie in der Medienmitteilung gleich mit: «Eine engagierte und politisch aktive Person also, die in jungen Jahren bereits viel geleistet hat, auf einer der fünf Nationalratslisten der FDP steht und von der die Partei überzeugt ist, dass diese Person in absehbarer Zeit ihren weiteren politischen Weg noch gehen wird.»

Relativ unbekannte Kandidierende

Damit folgt die FDP der Vorgehensweise der Grünen und der SP, deren Kandidaturen aller Voraussicht nach wenig Chancen haben. Vielmehr soll die Bühne genutzt werden, um junge und talentierte Politikerinnen und Politiker in der Bevölkerung bekannt zu machen. Die Grünen gaben vor eineinhalb Wochen bekannt, mit der Wiler Stadtparlamentarierin Meret Grob die Bisherige Esther Friedli (SVP) angreifen zu wollen. Bereits im Mai schickte die SP Arber Bullakaj ins Rennen. Er ist das Gesicht der Aktion Vierviertel, die sich für eine niederschwellige Einbürgerung einsetzt.

Sicher ist, dass auch die Grünliberalen antreten werden. Ramon Waser, der die St.Galler GLP präsidiert, bestätigte das Vorhaben im Juni. Noch bis zum 21. August können Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet werden. Die Wahlen für den National- und den Ständerat werden am 22. Oktober durchgeführt.