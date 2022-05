abstimmungen Schiffbruch für die Frontex-Gegner: In den Ostschweizer Kantonen zeichnet sich ein deutliches Ja ab SP, Grüne und SVP stemmten sich im Kanton St. Gallen gegen eine stärkere Beteiligung der Schweiz am EU-Grenzschutz Frontex. Nun zeigen erste Resultate aus den Gemeinden: Sie haben keine Chance. Die Frontex-Vorlage stösst auf breite Zustimmung. Auch im Thurgau.

Ein Plakat wirbt für die Annahme der Frontex-Vorlage. Urs Flueeler / KEYSTONE

Deutlicher könnte das Ergebnis kaum sein. Zwar sind erst 28 von 78 Gemeinden im Kanton St. Gallen ausgezählt, doch dieser Vorsprung ist nicht mehr einzuholen. Mit über 70 Prozent Ja-Stimmen liegen die Befürworter der Frontex-Vorlage vorne. Sämtliche bisher ausgezählten Gemeinden sagen Ja, teils mit überwältigender Mehrheit. In Zuzwil oder Steinach beispielsweise befürworteten sogar mehr als drei von vier Abstimmenden die Vorlage.

Selbst wenn die Skepsis gegen eine stärkere Schweizer Beteiligung am EU-Grenzschutz in der links-grün dominierten Hauptstadt St.Gallen grösser sein dürfte als in vielen Landgemeinden, ist das Ja in Stein gemeisselt. Offenbar sind auch die meisten St.Gallerinnen und St.Galler nicht bereit, im Verhältnis zur EU weitere Experimente einzugehen und die Zugehörigkeit zum Schengen-Raum aufs Spiel zu setzen. Ein Nein zur Frontex-Vorlage hätte möglicherweise dazu geführt.

Dieses deutliche Ergebnis ist insofern überraschend, weil sich im Kanton St.Gallen nicht nur SP und Grüne gegen die Vorlage stellten, sondern mit grosser Mehrheit auch die SVP-Kantonalpartei. Ganz offensichtlich hat sie den Puls der Bevölkerung hier aber nicht gespürt.

Ein St.Galler Ja zeichnet sich auch bei den beiden anderen eidgenössischen Vorlagen ab. Zwar liegen die Gegner des Filmgesetzes im Kanton St.Gallen nach 28 von 78 ausgezählten Gemeinden noch knapp vorne. Hier dürften die urbanen Gebiete wie Rapperswil-Jona oder die Stadt St.Gallen, wo eine deutliche Zustimmung erwartet wird, das Blatt am Schluss aber wenden.

Ähnlich sieht es beim Transplantationsgesetz aus. Zwar haben die Befürworter nach den ersten ausgezählten Landgemeinden nur eine knappe Mehrheit. Einiges spricht aber dafür, dass sie diesen Vorsprung am Schluss noch ausbauen werden.

Gegner des Filmgesetzes liegen im Kanton Thurgau vorne

Noch deutlicher fällt die Zustimmung zu Frontex im Kanton Thurgau aus. Nach 78 von 81 ausgezählten Gemeinden liegen die Befürworter mit über 72 Prozent der Stimmen vorne. Sämtliche Gemeinden sagten Ja.

Noch offen ist im Thurgau das Ergebnis beim Filmgesetz und der Transplantations-Vorlage. Die Gegner liegen zwei Mal hauchdünn vorne. Insbesondere beim Transplantationsgesetz ist der Vorsprung jedoch derart knapp, dass die noch nicht ausgezählte Hauptstadt Frauenfeld das Ergebnis allenfalls noch drehen kann.