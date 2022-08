Nachruf Er war die graue Eminenz des Open Air St.Gallen und eine Country-Koryphäe: Fritz Portner ist verstorben Ohne Fritz Portner hätte die St.Galler Open-Air-Ära in den 1980er-Jahren vermutlich geendet. Lange Zeit holte der gebürtige Uzwiler Musikgrössen aus aller Welt ins Sittertobel.

Legendäres Backstage-Bild: Fritz Portner löst während des Festivals Kreuzworträtsel. Bild: PD

Fritz Portner war zwar keine in der breiten Öffentlichkeit bekannte Person, doch Hunderten von altgedienten und ehemaligen Mitarbeitenden des Open Airs St.Gallen ist er ein Begriff als Geburtshelfer und Booker des Festivals. Nur einem harten Kern ist bekannt, dass es das Open Air ohne Portner seit den 1980er-Jahren gar nicht mehr geben würde, wie der Musikjournalist und zeitweilige Pressechef des Festivals, Willy G. Kern, 1997 im Jubiläumsbuch zum 20. Open Air schrieb:

«Intern geniesst Fritz auch den Ruf als ‹Notnagel›. Als Freddy Gagi Geiger kurz vor dem 1985er-Festival seinen Rücktritt erklärte und damit weitere Rückzüge provozierte, bedurfte es eines starken Engagements von Fritz, der ‹grauen Eminenz›, der klipp und klar erklärte: ‹Aber wir machen weiter.›»

Mit Portner in Kontakt gekommen war Gagi schon 1976, als der ihm Che & Ray für ein Pfarreiheim­konzert in Abtwil vermittelt hatte.

Weltweit «viel gute Freunde»

Fritz Portner war zwar nicht St.Galler, aber als gebürtiger Uzwiler bodenständiger Ostschweizer. Sein gelernter Beruf Buchdrucker erschien ihm ein aussterbendes Metier; gegen den väterlichen Willen wollte er deshalb an die Schauspielschule. Dass sein Talent nicht für höhere Weihen reichen würde, war ihm aber bald klar. Immerhin war das eine gute Schule für den späteren Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern, die ja oft genug auch schauspielern. Vorerst aber konnte er sich wenigstens mit richtigen Schauspielenden abgeben: Als erster Werbeleiter von United Artists konnte er viele Filmgrössen für Promotionen in die Schweiz holen.

Kunststück, traf er sich so ab und an mit Roger Moore zum Kaffee oder auch mal mit Jack Nicholson oder Michael Douglas zum Skifahren. In dieser Zeit dürfte auch Portners geflügeltes Wort, «ein guter Freund von mir», aufgekommen sein. So eine Freundschaft bahnte sich auch mit Raymond Fein an – der Beginn einer jahrzehnte­langen Managementtätigkeit für das Boogie-Woogie-Duo Che & Ray. Gekrönt war die Karriere einer der erfolgreichsten Schweizer-Pop-Formationen mit vielen goldenen Schallplatten.

Fritz Portner (l.) mit Joe Cocker, der 1985 am Open Air St.Gallen auftrat. Bild: PD

Ein weiteres Pferd in seinem Künstlermanagement war etwa die Country-Grösse John Brack. Portner hatte schon früh eine Affinität für Country-Musik: Im Alter von zehn Jahren erstand er eine erste Johnny-Cash-Platte. Seine Country-Kompetenz sprach sich international herum: In den Neunzigern ernannte ihn die Country Music Association in Nashville zum European Director. Daneben fand er noch Zeit als Fernsehproduzent und eben als Leitungsmitglied im Open Air St.Gallen – seit 1980 als Verantwortlicher für Booking, Künstlerbetreuung und Technik. 1985 trat er das Booking an den neuen Festivalleiter Andreas Müller ab und war bis zu seiner Demission 2001 «nur» noch für Artist Relations zuständig – sicherlich die nervenaufreibendste Charge, gehörte dazu doch das Handling aller Anreise-Unwägbarkeiten und Sonderwünsche der Künstler. Mit Herbert Grönemeyer kam es gar zum legendären Disput auf der Bühne.

Portners gelegentlichen cholerischen Anfälle waren berüchtigt. Zur Beruhigung löste er während des Festivals in seinem Backstagebüro Kreuzworträtsel und die Catering-Crew spendierte ihm einen Mozartkugel-Dispenser.

Andreas Müller erinnert sich: «Fritz Portner war nicht nur einer meiner Mentoren und jahrelanger Wegbegleiter, sondern auch eine grosse Inspiration im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens.» Und Christian Jott Jenny, Künstler und Gemeindepräsident von St.Moritz, ergänzt: «Fritz war mein langjähriger Förderer und hat mir das Abc des Show-Business beigebracht. Er war Mitgründer unseres ‹Amt für Ideen› und auch das ‹Festival da Jazz› in St.Moritz gäbe es ohne ihn nicht. Ich habe sonst nie jemanden kennen gelernt, der selbst der trümmligsten Geschichte noch was Positives und Humorvolles abgewinnen konnte.»

Musikmanager im Unruhestand

Fritz Portner im Jahr 2019.

Nach 30 Jahren Che & Ray und 20 Jahren Open Air St.Gallen hätte Portner sich zur Ruhe setzen können. Mitnichten – seine Expertise im Eventbereich war natürlich weiterhin gefragt: etwa als Veranstaltungsdirektor an der Expo.02 oder als Booker beim «Sound of Glarus». Er erinnerte an die deutsche Veranstalterlegende Fritz Rau oder den Schweizer Event-Doyen André Bechir: Solch ein Netzwerker kann wohl nie in den Ruhestand treten. Immerhin nahm sich der Wahl-Glarner in den letzten Jahren mehr Zeit für seine weitere Liebe: Neben seiner Frau Uschi, mit der er über 50 Jahre verheiratet war, und die ihm immer den Rücken freihielt, waren es die Berge. Er war in der Tat ein sehr versierter Berggänger und auch mit seinen 77 Jahren fit wie ein Jungsprung. Leider bewahrte ihn seine vorzügliche Konstitution nicht vor einem mutmasslichen Fehltritt, als er am 9. August in der Region Klöntal einen noch unbekannten Pfad erkunden wollte und dabei tödlich abstürzte. Portners Asche soll zu einem späteren Zeitpunkt in seinen Bergen verstreut werden.

Die Musikszene trauert um ein grosses Vorbild.

Der Autor des Nachrufs, Peter Hummel, war ein langjähriger Open-Air-Leitungskollege von Fritz Portner.