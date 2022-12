Nachruf Eine Integrationsfigur mit feinem Humor: Der ehemalige HSG-Rektor Alfred Meier ist verstorben Volkswirtschaftsprofessor Alfred Meier war von 1978 bis 1982 Rektor der Universität St.Gallen. In seine Zeit fallen eine Reihe wichtiger Reformen, wie die Realisierung des Juristischen Lehrgangs. Nun ist der beliebte Lehrer 85-jährig verstorben.

Alfred Meier (1937–2022). Bild: PD

Am Sonntag, dem 4. Dezember, ist Prof. Alfred Meier gestorben. Alfred Meier (Fredi) hat einen ungewöhnlich rasanten Erfolgsweg im Bereich von Lehre, Forschung und Universitätsmanagement hingelegt: Promotion zum Dr. oec. 1965, Habilitation und Institutsdirektor 1971, ausserordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichtigung der Finanzwissenschaft 1972, ordentlicher Professor 1973, Prorektor 1975 und von 1978 bis 1982 Rektor der Universität St.Gallen.

Im Mittelpunkt seiner Forschung standen wirtschaftspolitische Fragen, was nicht nur in seiner Habilitationsschrift «Systematische Wirtschaftspolitik», sondern in zahlreichen weiteren Publikationen zum Ausdruck kommt. Dabei beliess es Meier nicht bei der Theoriebildung, sondern wendete die entwickelten Grundsätze im Rahmen seiner Beratungstätigkeit in zahlreichen Expertenkommissionen und Gutachten für Bund, Kantone und Gemeinden auch an.

Unterricht mit geistvollem Witz und Humor

Bei allen Erfolgen blieb Fredi ein «bodenständiger Mensch». Selbstüberschätzung war ihm fremd. Wie er in seinen «autobiografischen Notizen» 2007 schrieb, konnte er sich nie «an hohle oder hochgestochene Verpflichtungen» gewöhnen. Eher ungewöhnlich ist auch seine Offenheit, mit der er eigene Schwächen oder persönliche Krisen schildert.

Was Fredi Meier neben seiner wissenschaftlichen Kompetenz auszeichnete, war seine klar strukturierte, konzentriert zielgerichtete, rhetorisch beispielhafte Vorgehensweise bei Vorträgen und im Unterricht; dies verbunden mit geistvollem Witz und Humor. Nicht zuletzt, weil letzterer stets auch in seinem Unterricht zum Tragen kam, waren seine Vorlesungen und Seminare regelmässig gut besucht und er als Lehrer sehr beliebt. Besonders geschätzt waren die bei Meiers zu Hause durchgeführten Dissertationskolloquien, deren Abschluss mit einem von Ehefrau Nanette eigens zu diesem Zweck gebackenen Kuchen gekrönt wurde. Ein freundschaftliches Verhältnis bestand auch mit seinen ehemaligen Assistenten, mit denen sich Fredi und Nanette regelmässig bis in jüngste Zeit trafen.

Ein pragmatischer Rektor

Umwerfend war seine pragmatische Art als HSG-Rektor. Er war stets direkt ansprechbar, sachbezogen, hilfsbereit, schätzte keinen unnötigen Verwaltungsaufwand und erledigte selbst viele Anträge speditiv ohne unnötige Aufträge ans Sekretariat. Geholfen haben dürfte ihm dabei die Ausbildung zum und die Praxis als Offizier. In seine Rektoratszeit fallen eine Reihe wichtiger Reformen, wie zum Beispiel die Realisierung des juristischen Lehrgangs. Im Jahr 2000 wurde Fredi Meier emeritiert. Eine «Integrationsfigur mit feinem Humor» (Peter Gomez) trat ab.

Unvergesslich bleiben die von Fredi Meier während seiner Rektoratszeit am Dies academicus gehaltenen Reden, die im «Basar der Ideen» (Hrsg. Freund Gebhard Kirchgässner) abgedruckt sind. In diesen kommt sein Credo zur Funktion der Hochschule träf zum Ausdruck: «Es ist ja gerade der Widerstreit der Meinungen, das Nebeneinander von scheinbar gesicherten Aussagen von Hypothesen und kühnen Spekulationen, aus dem schliesslich die neuen tragenden Ideen entstehen, welche echten wissenschaftlichen Fortschritt bedeuten.» (Fredi Meier, «Basar der Ideen»)

Unser Freund, Kollege und ehemaliger Lehrer hat nun auch die Lebensbühne verlassen. Alle, die Fredi kannten, mit ihm freundschaftlich verbunden waren, sind dankbar, ihn erlebt und unendlich traurig, ihn nun verloren zu haben. Dies wohlwissend, dass der Kampf gegen seine schwere Krankheit, bei dem er in beispielhafter Weise von Nanette und seinen Kindern unterstützt wurde, auf Dauer nicht zu gewinnen war.