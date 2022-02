Tabakwerbeverbot «Wir wissen schlicht und einfach noch nicht, in welchem Ausmass uns die neue Ausgangslage betrifft»: So reagieren die Ostschweizer Festivals auf das Tabakwerbeverbot Am vergangenen Abstimmungssonntag nahm das Volk mit einem Ja-Anteil von rund 56 Prozent die Initiative «Kinder ohne Tabak» an. Das neue Tabakwerbeverbot dürfte auch die Ostschweizer Festivals treffen.

Es ist unklar, wie lange das Open Air St.Gallen noch von Japan International Tobacco gesponsert wird. Der Tabakkonzern organisiert am Festival an der Sitter einen eigenen Bereich mit Bar und DJ-Line-up, genannt The Village. Screenshot: PD

Am gestrigen Abstimmungssonntag nahm die Schweizer Stimmbevölkerung ein neues Tabakwerbeverbot an. Die Ostschweizer Festivals könnten wegen des neuen Gesetzes nun ihre Tabaksponsoren verlieren, wie die Verantwortlichen schon im Vorfeld zu Abstimmung gewarnt hatten. Am Open Air St.Gallen sponsert etwa der Tabakkonzern Japan Tobacco International (JTI) mit der Zigarettenmarke Winston den Partybereich The Village.

Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Airs St.Gallen, geht davon aus, dass das neue Gesetz in zwei Jahren in Kraft treten wird. Im roten Abstimmungsbüchlein steht, dass die Bundesversammlung drei Jahre nach Annahme der Initiative Zeit hat, um den gesetzlichen Rahmen zu bestimmen. Bis dahin bleibt JTI mit der Zigarettenmarke Winston als Sponsor beim Open Air. Fuchs sagt:

«Jetzt müssen wir zuerst abwarten, wie das Gesetz genau formuliert wird.»

Der Wegfall der Tabaksponsoren dürfte einschneidende Konsequenzen für die Festivals haben. Mediensprecherin Fuchs führt aus: «Es ist nicht realistisch, durch Verbote weggefallene Sponsoren vollumfänglich mit anderen Sponsoren zu kompensieren.»

Ähnliches sagte der Branchenverband Swiss Music Promotors Association im Vorfeld der Abstimmung: «Eine Annahme der Volksinitiative hätte Angebotsreduktionen sowie höhere Ticketpreise zur Folge.» Ob das St.Galler Open Air nun seine Ticketpreise erhöhen wird, konnte Fuchs noch nicht sagen.

Noch zurückhaltender äussert sich Joachim Bodmer, Mediensprecher des Open Air Frauenfeld: «Wir wissen schlicht und einfach noch nicht, in welchem Ausmass uns die neue Ausgangslage betrifft.» Vor zwei Wochen sagte er in dieser Zeitung, dass das Festival von einem Tabakwerbeverbot nicht existenziell, aber stark betroffen wäre. Beliebte Aktivitäten würden wegfallen.