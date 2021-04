Nachgefragt St.Galler Jagdstatistik 2020: «Der Hirsch kommt vermehrt auch wieder im Norden des Kantons vor» Das St.Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei hat am Montag die Jagdstatistik für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die Wildschweinzahlen sind im Kanton rückläufig, obwohl sich das Tier europaweit schnell ausbreitet. Die Fuchsräude hat die Fuchspopulation halbiert. Jedoch wächst der Hirschbestand weiter.

Hirsche kehren zurück ins Mittelland, in ihre ursprünglich besiedelten Gebiete. Bild: Christian Naumann / imageBROKER

Die St.Galler Reh- und Gämsbestände sind im vergangenen Jahr stabil geblieben, wie aus der soeben veröffentlichten Jagdstatistik 2020 hervorgeht. Jedoch wurden nur halb so viele Füchse geschossen wie im Vorjahr. Die Wildschweinbestände sind rückläufig, obwohl sich das Tier europaweit schnell ausbreitet. Fachmitarbeiter Jagd beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Arno Puorger, erklärt, was es damit auf sich hat.

Das Wildschwein vermehrt sich europaweit stark. Immer öfter ist es sogar in Grossstädten wie Berlin anzutreffen. Wie kommt das?

Arno Puorger: Einerseits ist das dem Klima zu verdanken. Die zunehmend milden Winter tragen dazu bei, dass viele Frischlinge das kritische erste Lebensjahr überleben. Das kurbelt den Bestand an. Andererseits bietet die intensive Landwirtschaft eine grosse Bandbreite an Futter. Wildschweine sind extrem anpassungsfähig und sehr intelligent. So sind sie in der Lage, fast überall ausreichend Nahrung zu finden.

Arno Puorger, Fachmitarbeiter Jagd, Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Kanton St.Gallen PD

Im Kanton St.Gallen zeigt sich aktuell aber ein anderes Bild. Es wurden im letzten Jahr nur 50 Wildschweine erlegt. Das sind halb so viele wie 2017.

Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen. Wir haben im Vergleich zu anderen Kantonen oder unseren Nachbarländern sehr wenige Wildschweine. Der Rückgang kann durch die schlechten Bedingungen der letzten drei Jahre bedingt sein. Bei strengen Wintern und nassem Wetter im Frühjahr überleben nur wenig Frischlinge. Dadurch sinkt der Bestand rasch, weil er grösstenteils aus Jungtieren besteht. Aber ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft auch hier in St.Gallen mit einer Zunahme rechnen können.

Warum leben im Kanton St.Gallen im Vergleich zu anderen Kantonen noch so wenige Wildschweine?

Wir sind im Vergleich zu anderen Kantonen geografisch schlechter zugänglich. Die meisten Wildschweine wandern aus Deutschland und Frankreich zu. Im Norden haben wir die Autobahn und den Bodensee, die Barrieren bilden. Grundsätzlich sind die Lebensräume jedoch vorhanden. Wildschweine kommen vor allem im Mittelland vor, können aber auch in der Voralpenzone und in tieferen Beständen, sogar in Alpenregionen, leben.

Der Fuchs wird in der Statistik ebenfalls erwähnt. Die Abschusszahlen sind gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent eingebrochen. Woran liegt das?

Wir gehen davon aus, dass der Rückgang zu einem grossen Teil auf zwei Krankheiten zurückzuführen ist. Die Fuchsräude und die Staupe.

Können Sie das näher ausführen?

Die Fuchsräude ist eine parasitäre Krankheit, die durch die Räudemilbe hervorgerufen wird. Die Milbe gräbt sich in die Haut und legt dort Eier. Das führt beim erkrankten Tier zu starkem Juckreiz und Fellausfall und endet in der Regel nach einigen Monaten mit dem Tod. Die Staupe hingegen ist eine Viruserkrankung, die ein hohes Fieber verursacht und ebenfalls häufig zum Tod führt.

Ist es ein Grund zur Sorge, wenn die Fuchsbestände so stark einknicken?

Nicht unbedingt. Der Fuchs ist bei uns sehr erfolgreich, vor allem, seit die Tollwut ausgerottet ist. Wenn ein Bestand hoch ist, verbreiten sich auch Krankheiten schneller. Das ist ein natürlicher Prozess, der den Bestand wieder ins Gleichgewicht bringt.

Wie steht es um die restlichen Wildtierbestände?

Grundsätzlich haben wir beim Schalenwild recht stabile Verhältnisse. Insbesondere bei den Rehen hat sich im Vorjahr wenig verändert.

Und der Hirsch?

Die Anzahl steigt immer noch leicht an. Wir sehen zudem, dass der Hirsch vermehrt auch im Norden des Kantons vorkommt. Er kehrt also zurück ins Mittelland, in seine ursprünglich besiedelten Gebiete, was eine sehr positive Entwicklung ist. In der Region Sarganserland-Werdenberg hingegen versuchen wir, die Bestände wieder etwas zu senken, um den Waldbau nicht zu beeinträchtigen. Lokal haben wir relativ hohe Dichten, wir bewegen uns aber leicht unter dem Durchschnitt für einen Bergkanton.