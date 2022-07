Nachgefragt Nach 30 Jahren ist Schluss: Der St.Galler Fernsehprofi Beat Antenen feiert seinen letzten Berggottesdienst auf der Schwägalp Am kommenden Sonntag findet der schweizweit bekannte Berggottesdienst auf der Schwägalp statt. Zum 30. und letzten Mal gestaltet der ehemalige SRF-Moderator Beat Antenen diesen traditionellen Anlass. Ein Abschied mit Ansage.

Der St.Galler Beat Antenen ist in der Schweizer Medienbranche ein altbekanntes Gesicht. Bild: René Ruis

Bei über 600 grossen Fernsehsendungen und mehr als 2000 Radio-SRF-Produktionen war er mit dabei – und leitete unter anderem auch den traditionellen Berggottesdienst auf der Schwägalp. Doch am kommenden Sonntag hält er zum letzten Mal vor rund tausend Besucherinnen und Besuchern seine Predigt. Schon vor Jahren hat der Fernsehprofi angekündigt, dass er mit dem 30. Anlass aufhören würde. Doch seine Laufbahn als Prediger ist damit noch nicht zu Ende.

Am kommenden Sonntag leiten Sie Ihren letzten Berggottesdienst auf der Schwägalp. Wie fühlt es sich an, dieses Kapitel nach 30 Jahren abzuschliessen?

Beat Antenen: Es ist irgendwie ein gutes Gefühl, denn alles hat seine Zeit. Aber die Kulisse mit dem Säntismassiv und die Stimmung mitten in der Alp waren beispiellos. Etwas bedrückt bin ich schon, weil tatsächlich kein Nachfolge-Event geplant ist.

Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie diesen Anlass jeweils gestalten?

Ich bin ausgebildeter Prädikant – also per Definition evangelischer Laienprediger. Seit vielen Jahren habe ich die Befugnis der evangelisch-reformierten Landeskirche, Gottesdienste und kirchliche Handlungen durchzuführen. Die Anfrage für den Berggottesdienst kam von der Kirchgemeinde Hundwil. Aber ich bin ja nur ein Teil vom Ganzen. Die Sennen und viele der Jodler kommen aus Hundwil.

Warum hören Sie nun auf?

Die letzten Jahre waren nicht mehr so einfach. Eine Verschiebung bei schlechtem Wetter in die Kapelle wurde wegen der vielen Besucherinnen und Besucher aus Platzgründen unmöglich. Und dann kam noch Corona dazu. Meinen zweiten jährlichen grossen Gottesdienst, der jeweils am vierten Advent in der St.Galler Stadtkirche St.Laurenzen stattfindet, werde ich aber weiterhin gestalten.

Was war der schönste Moment, den Sie in den vergangenen drei Jahrzehnten miterlebt haben?

Es ist nicht ein einzelner Moment. Es war stets die Berührung, die man an diesem wunderbaren Ort empfindet. Und dann auch die einzelnen Gespräche nach dem Gottesdienst, bei denen man spürte, dass die Leute anstelle von Sorgen und Traurigkeit Freude und Inspiration empfanden.