Nachgefragt «Ich glaube, er hatte den Plausch»: Die Weinfelder Schauspielerin Verena Bosshard hat mit Roger Federer gedreht Verena Bosshard arbeitet seit bald 25 Jahren im Weinfelder Bilitz-Theater – und ist seit einer Woche zusammen mit Roger Federer im neuen Werbespot von Schweiz Tourismus zu sehen. Im Interview spricht die 73-Jährige aus Zürich über ihre Rolle und über die Zusammenarbeit mit Weltstars.

Verena Bosshard sass für den Werbespot mit Roger Federer im Zug. Screenshots: Werbespot Schweiz Tourismus

Sie spielen im neuen Werbespot von Schweiz Tourismus mit Roger Federer und dem Comedian Trevor Noah mit. Wie sind Sie zu der ungewöhnlichen Rolle gekommen?

Verena Bosshard: So, wie ich eben zu solchen Aufträgen komme. Unterdessen habe ich das Vertrauen von mindestens drei Casterinnen, die mich seit Jahren kennen und schätzen. Die fragen mich immer an, wenn sie eine alte Dame brauchen.

Und dann?

Nach dem ersten Casting war der Regisseur Tom Hooper interessiert, ich wurde nochmals eingeladen und landete in der engeren Auswahl. Dann hatte ich die Rolle.

Was war ausschlaggebend?

Nach den Castings wusste ich nur, dass ich keinen «Schmarren» gemacht haben konnte. Am Ende ist es aber auch Glück, denn man muss dem gewünschten Typ entsprechen – der Regisseur hatte wohl Freude an meinem Können und an meiner Erscheinung.

Verena Bosshards Auftritt im Werbespot mit Roger Federer und Trevor Noah ist ab Minute 2:40 zu sehen. Video: Schweiz Tourismus

Wie fühlten Sie sich, als Sie die Zusage hatten?

Es ist immer schön, wenn man für eine Rolle angefragt wird, aber wenn man sie wirklich kriegt, ist das wie ein Sechser im Lotto.

Waren Sie nervös, als Sie Roger Federer gegenüberstanden?

Nein, ich spiele ja nicht Tennis und hatte keinen Grund dazu. Es spielt mir keine grosse Rolle, mit wem ich es zu tun habe, wir müssen es einfach gut haben zusammen. Ich habe Achtung davor, weltberühmten Leuten wie Federer und Noah zu begegnen, aber ich blieb trotzdem ruhig.

Haben Sie denn gar keinen Bezug zu Federer?

Doch, auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, wie er eines seiner ersten grossen Turniere gewann. Ich war damals in Frankreich und hörte, wie andere über Federer sprachen. Dann sagte ich zu meinem Partner: Schau, jetzt haben wir wieder einen jungen Schweizer, der Furore macht.

Wie haben Sie die beiden Weltstars am Filmset erlebt?

Wir haben zwar nicht über Privates geredet, aber bestens zusammen funktioniert und improvisiert. Roger Federer war einfach sich selbst, ohne Starallüren. Ich glaube, er hatte wirklich den Plausch. Und auch Trevor Noah ist eine ganz sympathische Erscheinung.

Roger Federer und Trevor Noah beim Dreh am Zürcher Hauptbahnhof. Bild: André Meier / Switzerland Tourism

Wie lief der Dreh ab?

Er dauerte zwei Tage, und wir mussten immer in Reichweite des Regisseurs sein. Ich vermute, dass er neben dem Drehbuch auch ad hoc arbeitet. Wenn ihm etwas einfällt, will er das gleich umsetzen, und dafür braucht er alle Leute.

Lüften Sie das Geheimnis: Sind Sie tatsächlich mit dem Goldenpass-Express gefahren?

Der Zug war für einzelne Szenen kurz unterwegs, aber immer nur bis ans Perron-Ende. In dem Teil, in dem ich vorkomme, steht der Zug im Depot – wir konnten ja nicht zwei Tage lang zwei Gleise am Zürcher Hauptbahnhof sperren.

Die Szenen am Anfang des Werbespots wurden auf dem Perron gedreht. Bild: André Meier / Switzerland Tourism

Sie gingen nach einer Notoperation angeschlagen an den Dreh. Wie war das?

Ich war zwar noch nicht ganz fit, aber weil ich in meiner Rolle immer sitzen konnte, wusste ich: Ich schaffe das. In den Pausen durfte ich im Zug warten, und am Ende hat der Regisseur sich bedankt für meine gute Leistung.

Der Werbespot flimmert seit einer Woche durch die Schweizer Öffentlichkeit. Sind Sie mit dem Endprodukt zufrieden?

Ich weiss nicht, wie Berühmtheiten wie Federer und Noah behandelt werden, aber ich habe die Aufnahmen nicht gesehen, bevor sie veröffentlich wurden. Unsereins muss sich darauf verlassen, dass die Crew die besten Ausschnitte wählt. Auch wenn wir noch andere frische Szenen gedreht haben, finde ich den ganzen Spot gut und witzig.

Nicht alle Szenen vom Dreh haben es in den fertigen Spot geschafft. Bild: André Meier / Switzerland Tourism

Und wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?

Man kann immer etwas besser machen, aber ich muss mich sicher nicht schämen. Ich habe das Gefühl, dass ich natürlich rüberkomme, das ist mir viel wert.

Haben Sie schon Reaktionen auf den Spot erhalten?

Ich kriege immer Rückmeldungen, wenn ich irgendwo zu sehen bin. Ich wurde auch schon von den Weinfelder Marktleuten angesprochen, von denen ich nicht einmal weiss, woher sie meinen Namen kennen. Weil der Spot mit Federer und Noah eine so grosse Geschichte ist, passieren solche Sachen jetzt noch häufiger als sonst.

Verena Bosshards Ehemann Bruno Rüttimann hat dem Auftritt seiner Frau eine Comiczeichnung gewidmet. Bild: PD/Bruno Rüttimann

«Späte Ehre für Roger Federer» Zu seiner Zeichnung schreibt Bruno Rüttimann mit einem Augenzwinkern: Nach dem Rücktritt von der internationalen Sportbühne kehrt die ehemalige Tennislegende Roger Federer erneut ins Rampenlicht zurück. Für einen aufwendigen Werbespot für Schweiz Tourismus wurde dem Champion die Ehre zuteil, zusammen mit der prominenten Bilitz-Schauspielerin Verena Bosshard vor die Kamera zu treten. Anerkennend meint Verena Bosshard: «Roger macht seine Sache sehr professionell und absolut prima!»

War der Dreh in Zürich ihr Karrierehöhepunkt?

Das Gefühl, mit zwei grossen Namen gedreht zu haben, ist schön. Wer weiss, vielleicht wird der Spot zum ultimativen Katapult für mich.

Klingt, als hätten Sie noch Grosses vor.

Ich arbeite an meiner Alterskarriere. Die Schauspielerei hält mich lebendig, ich will weitermachen, bis ich nicht mehr kann. Am liebsten würde ich meine eigene Grabrede halten und dann «Chopf voraa id Comfitüre», das wär’s.