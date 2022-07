Nachgefragt Betrugswelle nimmt kein Ende: «Falsche Polizisten» ergaunern 630'000 Franken seit Jahresbeginn Bereits 350 Meldungen sind dieses Jahr bei der Kantonspolizei St.Gallen eingegangen, bei denen sich Betrüger als falsche Polizisten ausgegeben haben, um Geld von ihren Opfern zu erbeuten. Obwohl die Kantonspolizei wiederholt vor der Betrugsmasche warnte, gibt es immer wieder neue Opfer. Der Kapo-Mediensprecher erklärt, wie die Täter vorgehen.

Die Täter gehen sehr professionell vor und erscheinen während der Telefonate glaubwürdig. Dadurch gewinnen sie das Vertrauen der Opfer. Symbolbild: Getty

Die Betrugswelle der «falschen Polizei» scheint kein Ende zu nehmen: Vor einer Woche hat sich in Goldach ein unbekannter Betrüger bei einer 73-jährigen Frau als Polizist ausgegeben. Am Telefonhörer warnte er die Frau vor angeblichen Einbrechern in der Gegend und erkundigte sich nach Bargeld und Wertgegenständen. Mit diesem Trick konnte der Mann das Opfer dazu bewegen, 100'000 Euro an zwei vermeintliche Polizeiangehörige zu übergeben. Es ist nicht der erste Fall, bei dem die Betrüger eine hohe Summe Geld ergaunern konnten. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher des Kantons St.Gallen, erklärt, wieso die Betrüger nach wie vor Erfolg haben.

Die Betrugsfälle häufen sich, obwohl die mediale Präsenz solcher Vorfälle zugenommen hat und die Polizei die Bevölkerung informiert und sensibilisiert. Wie kommt es trotzdem dazu, dass noch immer viele Opfer auf diese Masche reinfallen?

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Hanspeter Krüsi: Verhältnismässig sind es wenige Bürgerinnen und Bürger, die auf solche Maschen reinfallen. Trotz umfangreicher Präventionsmassnahmen durch die richtige Polizei findet die Täterschaft aber immer wieder Opfer, die sie überlisten können. Dies hat einerseits damit zu tun, dass ein Bruchteil der Opfer die Masche noch nicht kennt. Andererseits gehen die Täter sehr professionell vor und erscheinen während der Telefonate sehr glaubwürdig. Dadurch gewinnen sie das Vertrauen der Opfer.

Gehen die Täter professioneller vor als zu Beginn der Betrugswelle?

Diese Betrüger gehen grundsätzlich seit Jahren ähnlich vor. Einzelne Verfeinerungen sind immer wieder festzustellen, wodurch es dann teilweise auch zu Geldübergaben kommt. Zuvor wurden vereinzelt Anruferinnen oder Anrufer aus dem Callcenter festgestellt, welche Hochdeutsch sprachen. Mittlerweile gab es auch Meldungen, dass die Anrufer Mundart sprachen.

Wie viele Betrugsfälle durch die «falsche Polizei» gab es seit Jahresbeginn im Kanton St.Gallen?

Allein im Jahr 2021 nahm die Kantonspolizei St.Gallen rund 900 Anzeigen wegen solcher Anrufen entgegen. Die Kantonspolizei geht aber von deutlich mehr Kontaktaufnahmen aus. In diesem Jahr sind bislang fast 350 Meldungen eingegangen. Bei einem Dutzend Fälle wurden tatsächlich Vermögenswerte an die Täter ausgehändigt. Die diesjährige Gesamtdeliktsumme beträgt Stand jetzt 630'000 Franken. Die Beträge pro Fall können von knapp 10'000 Franken bis weit in den sechsstelligen Bereich reichen.

Es scheint, dass meistens ältere Leute auf solche Betrugsmaschen reinfallen. Was sind die Gründe?

Die Tätergruppen haben erkannt, dass in einem höheren Alterssegment die grösste Chance auf Erfolg besteht. Dabei suchen sie in Telefonbüchern nach Personen mit älter klingenden Vornamen und nehmen so telefonisch Kontakt auf.

Mit welcher Masche haben die Betrüger am meisten Erfolg?

Am häufigsten registriert werden Versuche mit der Masche der angeblichen Einbrecher im Quartier. Anzahlmässig bringt das am meisten Erfolg für die Täter. Welche Masche prozentual im Verhältnis zu den jeweiligen erfolglosen Versuchen die erfolgreichste wäre, lässt sich nicht sagen.

Gibt es noch etwas, das die Kantonspolizei gegen diese Betrugswelle tun kann oder sind alle Mittel bereits ausgeschöpft?

Immer wieder gelingt es der Kantonspolizei St.Gallen, Abholer der Wertgegenstände festzunehmen. Die Ermittlungen zeigen jedoch, dass diese Personen oftmals keinen direkten Kontakt zu den Anruferinnen und Anrufern hatten und lediglich als Handlanger wirkten. Die Kantonspolizei führt dabei die Ermittlungen vernetzt mit anderen Kantonen und ausländischen Behörden durch. Auch im präventiven Bereich wird die Kantonspolizei St.Gallen weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen.