Nachgefragt «Hier darf man sich keinen Fehltritt erlauben»: Auf der Strecke vom Äscher zum Seealpsee kommt es immer wieder zu Unfällen In den Bergen sind Unfälle keine Seltenheit. Besonders die Strecke zwischen Äscher und Seealpsee ist nicht ungefährlich und es kommt immer wieder zu Todesstürzen. Woran genau das liegt, ist selbst vom Experten sehr schwer zu beurteilen.

Armin Grob, Präsident des Regionalvereins Alpine Rettung Ostschweiz. Bild: PD

Das warme Wetter lockt im Sommer viele in die Berge. Besonders der Alpstein ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch ein vergnüglicher Ausflug in die Berge kann schnell in einem Unglück enden. So auch wieder am Wochenende, als eine 75-jährige Frau zwischen Äscher und Chobel in den Tod stürzte. Die beliebte Strecke, die zum Seealpsee führt, ist nicht das erste Mal Schauplatz eines solchen Unfalls. Im Juni des vergangenen Jahres ereigneten sich zwei tödliche Unfälle innerhalb einer Woche zwischen dem Äscher und dem Seealpsee.

Weshalb es ausgerechnet auf dieser Strecke immer wieder zu solchen Tragödien kommt, ist schwer zu beantworten. Das bestätigt auch Armin Grob, Präsident des Regionalvereins Alpine Rettung Ostschweiz.

Die Strecke zwischen Äscher und Seealpsee ist gut gesichert, trotzdem gibt es immer wieder tödliche Unfälle. Woran könnte das liegen?

Der Weg ist breit genug und wirklich sehr gut gesichert. Das Gelände ist aber sehr ausgesetzt, weshalb es keinerlei Fehler verträgt.

Inwiefern?

Tatsache ist, dass die Wanderung vom Äscher zum Seealpsee kein einfacher Spaziergang ist. Und Fakt ist, dass es auf dieser Strecke immer wieder zu tödlichen Unfällen kommt. Es ist eine Alpine Wanderung. Neben dem Wanderweg kann es bis zu 100 Meter in die Tiefe gehen. Ein Fehltritt oder eine Unaufmerksamkeit genügt. Dazu kommt, dass die Strecke mehrheitlich durch Wald führt, was einem ein falsches Gefühl der Sicherheit geben kann.

Das heisst, die Leute sollten sich besonders gut auf diese Wanderung vorbereiten?

Auf jeden Fall. Die Strecke zwischen Äscher und Seealpsee ist ein Publikumsmagnet. Besonders in den sozialen Medien haben diese Orte viel Aufmerksamkeit erfahren. So sind sie wohl auch zu Hotspots geworden und viele möchten sie sehen. Das zieht viele Leute an, die sich nicht gewohnt sind, in solchem Gelände unterwegs zu sein und sich unter Umständen etwas anderes vorgestellt haben.

Was genau meinen Sie damit?

Für erfahrene Berggänger ist die Strecke vom Äscher zum Seealpsee kein Problem. Sie bereiten sich mit entsprechender Ausrüstung auf eine Bergwanderung vor und bleiben sicher auf dem Wanderweg. Denn das muss einem bewusst sein – es ist eine Wanderung in alpinem Gebiet. Ein Fehltritt genügt und man kann bis zu 100 Meter in die Tiefe stürzen. Im besten Fall macht man diese Wanderung, wenn man auch entsprechend Erfahrung mit Bergwanderungen hat.