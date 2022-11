Nachfolge Rechsteiner Mit wem wird Beni Würth künftig im Stöckli sitzen? – Zur Auswahl stehen vier Frauen, seine Partei tut sich schwer und verzichtet auf eine Wahlempfehlung Künftig dürfte ein gemischtes Duo den Kanton St.Gallen im Ständerat vertreten. Vier Frauen streben die Nachfolge von Paul Rechsteiner an. Die Mitte, die Partei von Ständerat Beni Würth, will sich bei den vier Kandidatinnen nicht festlegen. Jedenfalls nicht im ersten Wahlgang.

Nicht mehr lange gemeinsam unterwegs nach Bern: die beiden St.Galler Ständeräte Paul Rechsteiner (SP, links) und Beni Würth (Mitte). Bild: Urs Bucher (St.Gallen, November 2019)

Der St.Galler Ständerat Beni Würth (Mitte) hat kürzlich bekanntgegeben, nächsten Herbst erneut zu kandidieren. Mit wem er dannzumal den Kanton im Stöckli vertreten wird, ist derzeit offen. Vier Kandidatinnen streben die Nachfolge von SP-Doyen Paul Rechsteiner an: Barbara Gysi (SP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Esther Friedli (SVP) und Franziska Ryser (Grüne). Wen sieht die Mitte an der Seite ihres Ständerats?

Franziska Steiner-Kaufmann, Präsidentin der St.Galler Mitte. Bild: Reto Martin

Die Parteileitung tut sich schwer mit der Frage – und verzichtet auf eine Wahlempfehlung. «Die Wählenden sollen eine erste Ausmarchung treffen», sagt Mitte-Präsidentin Franziska Steiner-Kaufmann. Der Urnengang im März werde zeigen, welche politischen Kräfte den grössten Rückhalt in der Bevölkerung finden.

Berührungspunkte mit allen vier Kandidatinnen

Und welche Kandidatin ist die «heimliche» Favoritin der Mitte? «Wir favorisieren eine lösungsorientierte Politik der Mitte, nicht der Extreme», heisst es in der Medienmitteilung. Warum dann nicht gleich die FDP-Kandidatin unterstützen? Susanne Vincenz-Stauffacher werde sicher von zahlreichen Mitgliedern die Stimme erhalten. «Doch in der Parteileitung fand sie keine Mehrheit.» Unumwunden fügt die Präsidentin an:

«Wir taten uns etwas schwer, da sie der Kopf der Individualbesteuerung ist, des politischen Konkurrenzprodukts unserer Zwillingsinitiativen.»

Die Mitte-Parteibasis sei sehr breit und ländlich, sagt Franziska Steiner-Kaufmann. Es gebe daher mit allen vier Kandidatinnen inhaltliche Gemeinsamkeiten und Differenzen. Diese hätten sie gründlich ausgeleuchtet und sich entschieden, den Delegierten im Januar Wahlfreigabe zu beantragen. Ob sich die Mitte im erwarteten zweiten Wahlgang für eine Kandidatin aussprechen wird, ist offen.