Wil Gewalt gegen Polizeibeamte am Wiler Bahnhof: Zwei verletzte Polizisten innert vier Tagen

Erst am Mittwoch war ein Polizist bei der Festnahme eines Randalierers am Wiler Bahnhofplatz verletzt worden. Am Sonntagabend kam es nun gleichenorts zu einem weiteren Angriff mit Verletzungsfolgen für einen Beamten. In zwei weiteren Fällen von Aggression gegen Polizisten blieben die Beteiligten unverletzt.