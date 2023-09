Nach Missbrauchsskandal «So nicht!» – Mitarbeitende des Bistums St.Gallen melden sich in offenem Brief zu Wort Über 100 Mitarbeitende der katholischen Kirche im Lebensraum St.Gallen unterzeichnen einen offenen Brief, in dem zum Kultur- und Strukturwandel innerhalb der katholischen Kirche aufgerufen wird. Sie reagieren damit auf die jüngsten Missbrauchsskandale und deren Vertuschung.

Bild: Urs Jaudas

In einer spontanen Aktion setzen 107 Mitarbeitende im Dekanat St.Gallen ein Zeichen gegen die Missbräuche und deren Umgang in der katholischen Kirche. «Wir wollen anders Kirche sein und setzen uns tagtäglich dafür ein», heisst es in einem Inserat, das am Samstag, 16. September, in der Lokalausgabe des St.Galler Tagblatt publiziert wurde.

Die Theologin Hildegard Aepli, Pastoralassistentin Stefania Fenner und Dompfarrer Beat Grögli laden in diesem Zusammenhang am Montagabend, 18. September, zu einem Zusammenkommen in der St.Galler Kathedrale ein (siehe Hinweis).

Im Zentrum der Veranstaltung stehen folgende Themen: Die Machtfrage

Die Sexualmoral

Das Priesterbild

Die Rolle der Frauen: Gerechtigkeit!

Ausbildungs- und Personalpolitik

Man wolle die Betroffenheit und Enttäuschung angesichts der jüngsten Vorkommnisse zum Ausdruck bringen, so der Wortlaut des offenen Briefs.

Darin heisst es weiter, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und der Umgang damit verlangten einen Kultur- und Strukturwandel. «Damit sich wirklich etwas ändert, müssen grundlegende Mechanismen der Kirche angegangen werden.» (pd/mlb)