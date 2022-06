MONTLINGER, LEDIG, SUCHT ... «Können wir zusammen Kindli machen?»: Der Rheintaler Romeo, der via eigener Website seine Julia sucht, spricht über ernsthafte Angebote und Scherze Romeo sucht Julia – so heisst die Website des 20-jährigen Romeo Lüchinger aus Montlingen. Statt auf Tinder Frauen anzuschreiben, wirbt er auf der Seite mit Humor für sich selbst. Die Frauen können sich via Kontaktformular bei ihm melden. Ob sein unkonventioneller Weg schon Früchte trägt, erzählt er im Interview.

Feuerwehrmann, Turner und Lebensmitteltechnologe: mit nicht ganz ernst gemeinten Bildern stellt sich Romeo Lüchinger seiner potenziellen zukünftigen Julia auf seiner Website vor. Bild: Screenshot www.romeo-sucht-julia.ch

Vor drei Wochen haben wir einen Artikel über Sie veröffentlicht, weil Sie kurzerhand Ihre eigene Dating-Website aufgesetzt hatten, mit Ihnen als einzige Auswahlmöglichkeit. Haben sich seither ein paar Frauen bei Ihnen gemeldet?

Romeo Lüchinger: Ja, es sind tatsächlich sehr viele Nachrichten bei mir eingegangen. Darunter aber auch einige nicht ganz ernstgemeinte. Sie schreiben Sachen wie: «Können wir zusammen Kindli machen?» Darauf antworte ich nicht. Es hat aber auch einige, die ihre Kolleginnen «anmelden». Das finde ich ein bisschen unangenehm. Wenn ich ihre Kollegin anschreiben würde, würde diese sich doch nur denken: «Was ist das denn für ein komischer Typ?»

Haben sich inzwischen trotzdem ein paar gemeldet, die es ernst mit Ihnen meinen?

Ja, sechs Frauen haben sich in kurzen Texten via Kontaktformular auf der Website vorgestellt und meinten, sie wollten mich kennen lernen. Weiter als bis nach St.Gallen hat www.romeo-sucht-julia.ch aber nicht ausgestrahlt. Vielleicht auch, weil nicht alle meinen Rheintaler Dialekt verstehen, in dem ich auf der Website schreibe (lacht). Aber ich bin zufrieden. Momentan bin ich mit fünf potenziellen Julias in Kontakt.

Gleichzeitig?

Ja, durch die Website geht es ja fast nicht anders. Ich glaube, die Frauen sind sich dem bewusst. Ich werde das Thema aber sicher ansprechen, wenn ich sie persönlich kennen lerne.

Beim Rumalbern mit seinen Freunden kam dem Montlinger die Idee für die Website. «Mein Name bietet sich für eine solche Aktion natürlich an, und das musste ich ausnutzen.» Bild: Cassandra Wüst

Dann ist es noch zu keinem Treffen gekommen?

Nein, leider nicht. Es könnte aber bald so weit sein. Mit einer habe ich mich verabredet, um etwas Trinken zu gehen.

Was passiert mit ‹romeo-sucht-julia.ch›, wenn Sie eine Freundin gefunden haben?

Wie beim Bachelor gibt's bei Romeo Lüchingers Dating-Plattform auch Rosen zu sehen. Der Link, um sich bei ihm zu melden, befindet sich gleich darunter. Bild: Screenshot www.romeo-sucht-julia.ch

Dann wird sie an meine Kollegen weitervermietet (lacht). Vielleicht muss dann aber der Name abgeändert werden in «Romeos suchen Julias».

Und falls es vorerst doch mit keiner passen würde, könnten Sie sich auch bei 3+ melden. Der TV-Sender sucht gerade nach einer neuen Bachelorette und einem neuen Bachelor. Dort hätten Sie mindestens mit so vielen Rosen zu tun, wie sich auf Ihrer Website finden lassen.

Ja, stimmt. Ich glaube, wenn ich von 3+ angefragt werden würde, würde ich schon aus Spass mitmachen – als Bachelor versteht sich, nicht als Kandidat. Mich selbst anmelden würde ich aber nie.