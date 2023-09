Missbrauchsskandal Nach anonymer Drohmail gegen Bischofskonferenz: St.Galler Polizei will Präsenz erhöhen Die Schweizer Bischöfe stehen im Zuge der jüngsten Missbrauchsenthüllungen unter Druck. Bis Mittwoch tagen sie in St.Gallen. Eine anonyme Drohmail vor der Bischofskonferenz in Freiburg sorgt für erhöhte Wachsamkeit bei den hiesigen Sicherheitsbehörden.

Die Schweizer Bischöfe tagen bis Mittwoch in St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Ein anonymer Absender soll der Geschäftsstelle der Schweizer Bischofskonferenz in Freiburg per Mail gedroht haben, wie der «Blick» erfahren haben will. Der Inhalt der Nachricht ist nicht bekannt.

Davide Pesenti, Generalsekretär der Bischofskonferenz, wies am Freitag jedenfalls seine Mitarbeitenden an, die Büros beizeiten zu verlassen, weil am Abend eine Protest-Demo stattfinden sollte. «Die Bischofskonferenz schaltete die Kantonspolizei Freiburg ein. Zur Demo kam es nicht», schreibt der «Blick».

Die Drohmail versetzt nun auch die St.Galler Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft. Die Schweizer Bischöfe tagen nämlich seit Montag und noch bis Mittwoch in St.Gallen. Bei der Zusammenkunft dürften die jüngsten Enthüllungen um Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche im Zentrum stehen.

Am Dienstagmittag findet eine öffentliche Messe in der Kathedrale statt. Die Polizei hat bereits angekündigt, verstärkt Präsenz zeigen zu wollen. (red)