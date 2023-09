«Sie verändern das System nicht»: Raphael Kühne fordert an der Bischofskonferenz in St.Gallen härtere Massnahmen

Im Rahmen der aktuellen Tagung der Schweizer Bischöfe in St.Gallen kam es am Montagabend zu einem Treffen mit Vertretern des Katholischen Konfessionsteils St.Gallen. Raphael Kühne, Präsident des Administrationsrats, wählte in seiner Ansprache deutliche Worte und forderte Lösungen unabhängig von der Weltkirche.