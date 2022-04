Migration Kantonales Asylzentrum in Uznach ist auf Kurs – doch es regt sich Widerstand Ab Juli will der Kanton St.Gallen das leerstehende Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach während zweier Jahre als kantonales Asylzentrum nutzen. Ein Mietvertrag wurde jetzt ausgehandelt, jedoch noch nicht unterzeichnet. In der Uzner Bevölkerung und der Lokalpolitik sind nicht alle mit einer solchen Zwischennutzung einverstanden.

Seit Februar ungenutzt: das Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach. Ab Juli soll hier während zweier Jahre ein kantonales Asylzentrum entstehen. Bild: Donato Caspari

Stille. Im Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach herrscht gähnende Leere. Die Gänge sind verwaist, die Zimmer unbewohnt, die Duschen und Toiletten ausser Betrieb. In der stillgelegten Küche riecht es noch immer nach Zwiebeln. Wegen zunehmender Defizite stellte das Pflegezentrum im Februar seinen Betrieb ein.

Wie diese Zeitung im Februar berichtete, will der Kanton St.Gallen das leerstehende Pflegezentrum aufgrund der steigenden Zahl von Asylgesuchen als provisorisches Asylzentrum nutzen. Am Montag haben der Zweckverband Pflegezentrum Linthgebiet, die Gemeinde Uznach, sowie Vertreter des Kantons St.Gallen über Details des Mietvertrags zwischen Zweckverband und Kanton informiert.

Start am 1. Juli

Das St.Galler Migrationsamt betreibt momentan vier Asylzentren, drei weitere Zentren mit Integrationscharakter (ZIC) in Amden, Oberbüren, und im ausserrhodischen Walzenhausen sowie das Ausreise- und Nothilfezentrum Sonneberg in Vilters.

Weitere, nicht kantonale Asylunterkünfte befinden sich in Altstätten (Bund), Eggersriet und Nesslau (Gemeinden/Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen TISG).

Tilla Jacomet, Leiterin Asylabteilung Kanton St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Der Kanton St.Gallen will das leerstehende Pflegezentrum Linthgebiet ab 1. Juli während zweier Jahre befristet als Asylzentrum mit Integrationscharakter mieten. Laut Tilla Jacomet, Leiterin Asylabteilung des St.Galler Migrationsamtes, werden Bewohnende eines solchen Zentrums intensiv auf einen Aufenthalt in der Schweiz vorbereitet und erhalten eine Tagesstruktur sowie Deutschunterricht.

Wohnen sollen im Uznach im Schnitt 100, maximal 140 Personen. «Es werden vor allem Menschen im erweiterten Asylverfahren in Uznach wohnen», sagt Jacomet. Dabei handele es sich in erster Linie um Personen aus der Türkei oder Afghanistan, die während Monaten auf einen Asylentscheid warten. Bei einem definitiv negativen Asylentscheid werden die Geflüchteten ins Ausreise- und Nothilfezentrum in Vilters verlegt.

1200 Geflüchtete aus der Ukraine im Kanton St.Gallen

Jürg Eberle, Leiter Migrationsamt Kanton St.Gallen. Bild: Donato Caspari

In der Ukraine tobt Krieg. Vladimir Putins Schergen sorgen seit fast zwei Monaten für immenses Leid und grosse Zerstörung in der Ukraine. Laut Jürg Eberle leben aktuell 1200 Flüchtlinge aus der Ukraine in den 77 St.Galler Gemeinden. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten aufgrund des Status S rasch ein Aufenthaltsrecht, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssen.

Bis zur Betriebaufnahme oder bei «besonderen Umständen» soll das Uznacher Asylzentrum gemäss Jürg Eberle, Leiter des kantonalen Migrationsamtes, auch ukrainischen Geflüchteten Schutz bieten. Ziehen auch ukrainische Geflüchtete ins Uznacher Asylzentrum ein, kann die Kapazität auf 160 Personen erhöht werden. Eberle weist darauf hin, dass im Falle einer sofortigen Nutzung der Liegenschaft (vor Juli) durch ukrainische Geflüchtete die Gemeinden in der Verantwortung seien.

Dass Geflüchtete mit unterschiedlichem Status unter einem Dach wohnen sollen, sei nicht die Norm, sagt Jacomet.

«Das kann zu Stress führen.»

Dennoch stehe der Kanton dem offen gegenüber, hält Eberle fest.

Kantonales Asylzentrum könnte an Bevölkerung scheitern

Der Zweckverband wollte Uznach eigentlich als regionales Gesundheits- und Pflegezentrum weiterbetreiben, fand aber keine passende Lösung. Nachfolgeprojekte mit dem benachbarten Spital oder der Solviva-Gruppe kamen nicht zustande. Deshalb verhandelte er in den vergangenen Wochen einen Mietvertrag mit dem kantonalen Sicherheits- und Justizdepartement. Unterschrieben ist hingegen noch nichts.

Der Uzner Gemeindepräsident Diego Forrer (Die Mitte). Bild: Donato Caspari

Davor sollen die «besonderen Anliegen» der Bewohnenden an einer Informationsveranstaltung vom 26. April in Uznach angehört und allenfalls mitaufgenommen werden. Das Asylzentrum könnte laut dem Uzner Gemeindepräsidenten Diego Forrer an der Bevölkerung scheitern. Denn: Im stillgelegten Pflegezentrum wären diverse Sanierungsarbeiten nötig, und für Umnutzungen braucht es eine Baubewilligung. Einsprachen könnten einer Inbetriebnahme im Wege stehen.

Sowohl in der Bevölkerung als auch in der lokalen Politik regt sich seit Mitte Februar Widerstand gegen das neue Asylzentrum, wie die «Linth-Zeitung» berichtete. Die Uzner SVP und FDP haben sich gegen ein Asylzentrum ausgesprochen. Mit der geplanten Umnutzung des Pflegezentrums in ein Asylzentrum würden die Pläne für ein Gesundheitszentrum um mindestens zwei Jahre hinausgezögert und eine kurzfristige Eigennutzung verunmöglicht. Dies missfiel der FDP.

«Es gibt heute nach der Schliessung des PZL in Uznach keine Pflegeinfrastruktur mehr, die der Bevölkerung lokal zur Verfügung steht», stellt die FDP in ihrer Mitteilung fest. Das Altersheim Städtli mit nur 32 Plätzen sei voll ausgelastet und biete nur beschränkt Dienstleistungen einer modernen Pflegeeinrichtung an. «Der Handlungsbedarf ist gross, und der Gemeinderat kann es sich nicht leisten, dieses Thema auf die lange Bank zu schieben», findet die FDP.

Auch der Gemeindepräsident hatte Bedenken. Als Forrer erstmals vom Interesse des Migrationsamtes erfahren habe, habe er schon die Schlagzeilen in den Medien vor Augen gehabt. Doch nach einer kurzen Kaffeepause, «nüchterner Betrachtung» und Gesprächen mit dem Verwaltungsrat des Zweckverbandes kam Forrer zum Schluss:

«Aus humanitärer Sicht ist die Nutzung eines leerstehenden Gebäudes für notleidende Mitmenschen einfach nur ein Akt der Solidarität.»

Der Uzner Gemeinderat stehe geschlossen hinter dem Betrieb eines provisorischen Asylzentrums.