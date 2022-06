Meteo Der Sommer kehrt zurück: Bis Donnerstag bleibt es in der Ostschweiz wechselhaft – doch zum Wochenende wird es wärmer und wärmer Wo ist bloss der Sommer hin? Aktuell lässt das Wetter zu wünschen übrig, doch ab Donnerstag soll es besser werden. Dies freut viele, insbesondere Landwirtinnen und Badigänger. Für das Wochenende steht ideales Badi- und Heuwetter bevor.

Aktuell werden wir nicht mit sommerlichem Juniwetter beglückt. Im Moment können wir den Sommer noch nicht geniessen, dies wird sich aber spätestens am Wochenende ändern. Dann heisst es wieder ab in die Badi und Glace essen oder grillieren.

Bild: Hanspeter Schiess

Wechselhaftes Wetter bis Donnerstag

Das Wetter ist bis am Donnerstagmittag wechselhaft, es kommt immer wieder zu Regenschauern. Das Wetter ähnelt im Moment sehr dem Aprilwetter und auch wärmer wird es in den nächsten zwei Tagen eher nicht. Trotzdem wird die Lage sich gegen Mittwoch ein wenig bessern. Der Morgen wird überwiegend schön und trocken, auch die Temperaturen spielen mit, es werden 20 bis 24 Grad erwartet. Gegen Abend wird es aber wieder regnerisch. «Der Donnerstag ist wettertechnisch ein Tiefpunkt», sagt Klaus Marquardt von Meteonews. In den Bergen könne es sogar zu Schnee kommen, die Schneefallgrenze sinkt nämlich auf 1800 bis 1900 Meter.

Bild: Hanspeter Schiess

Gutes Wetter für die Heuernte

In der Nacht auf Freitag wird sich das Wetter erholen. «Wir liegen dann wieder im Einflussbereich eines Hochdruckgebiets», sagt Marquardt. Der Tag wird trocken und wieder wärmer, nur einige Quellwolken werden erwartet. Diese werden sich aber im Verlauf des Tages auflösen, sodass man einen wunderschönen Sonnenuntergang betrachten kann.

Bild: Urs Bucher

Am Wochenende kann man dann das Wetter in vollen Zügen geniessen, da der Sommer zurückkommt. Jeden Tag wird es wärmer: Am Samstag kann man mit 22 bis 25 Grad rechnen und am Sonntag kann man sogar 26 bis 28 Grad erwarten. Dieses Wetter sieht auch vielversprechend für Bauern aus. Denn es ist perfektes Heuwetter für das Wochenende. «Am Freitag kann man die Gräser gut umhauen und am Samstag und Sonntag dann einnehmen», sagt Marquardt.

Sommerliche Temperaturen erwarten uns nächste Woche

Obwohl das Wetter bis am Donnerstag wechselhaft ist, kann man sich auf den Freitag und das Wochenende freuen. Der Sommer gibt aber auf jeden Fall ein Comeback. Auch die nächste Woche sieht vielversprechend aus, die Temperaturen werden auch dann sommerlich bis sogar hochsommerlich ausfallen. Ab und an ist trotzdem noch das eine oder andere Sommergewitter zu erwarten.